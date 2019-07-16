16.07.2019 09:10 163

Арест одного из основных акционеров Интерпромбанка (ИПБ) Дмитрия Мазурова может создать дополнительные риски для кредитной организации. К ряду компаний, бравших крупные кредиты в банке и связанных с группой New Stream, уже поданы иски о банкротстве. На риски ухудшения качества кредитного портфеля обращали внимание рейтинговые агентства. Теперь эксперты говорят о возможной остановке обслуживания кредитов.

Состоявшемуся 15 июля аресту Дмитрия Мазурова предшествовал ряд негативных для ИПБ событий. В частности, 12 июля агентство АКРА снизило рейтинг банка до уровня B– (низкий уровень кредитоспособности) с негативным прогнозом. Агентство выразило беспокойство из-за «существенно ухудшившегося» качества кредитного портфеля банка. Эти долги в основном приходятся на компании нефтяной отрасли, аффилированные с акционерами и их партнерами, отметили в АКРА. Moody's еще в конце июня снизило рейтинг ИПБ до уровня Caa1 (высокий кредитный риск).

Агентство отметило «крайне высокую концентрацию кредитов» заемщикам, связанным с банкротящимся Антипинским НПЗ, и неясные перспективы возврата долгов.

ИПБ занимает 123-е место по величине активов (31,3 млрд руб.). Основным акционером (19,56% акций) до недавнего времени был совладелец New Stream Дмитрий Мазуров, который владел банком как напрямую, так и через Антипинский НПЗ. В мае этого года доля господина Мазурова в НПЗ перешла за долги Сбербанку, а доля в ИПБ сократилась до 17,25%. Основным акционером банка стал бизнесмен Исраил Якубов (17,82%). Согласно отчетности по МСФО за первый квартал, кредитный портфель ИПБ составляет 22,5 млрд руб. Кредиты на сумму 11 млрд руб. сам банк относит к ссудам со средним риском (вероятность дефолта составляет 10–50%). Кредиты еще на 1,5 млрд руб.— высокорискованные (вероятность дефолта составляет 50–100%).

Как выяснил "Ъ", компании, имеющие крупные залоги в ИПБ, уже столкнулись с исками о банкротстве. При этом ряд клиентов банка были связанны прямо или косвенно с бизнесом акционеров.

Одним из них является компания «АНПЗ-Продукт», имеющая в банке залог на 0,4 млрд руб. Ее совладельцем выступает Антипинский НПЗ, а сама она опосредованно является миноритарным акционером ИПБ. 12 июля Арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению иск Московского кредитного банка (МКБ) о признании «АНПЗ-Продукт» банкротом из-за просроченной задолженности на 4,6 млрд руб.

Также имущество на сумму свыше 0,7 млрд руб. заложил Марийский НПЗ, который после выбытия Антипинского НПЗ стал основным активом New Stream. Компания «Нью петрол Тюмень», которая входит в New Stream и реализует продукцию Антипинского НПЗ через свою сеть АЗС, имеет пять залогов в ИПБ с залоговой стоимостью 210 млн руб. каждый.

Торгующая маслами компания «Тоталойл» заложила имущество на 0,5 млрд руб. МКБ несколько недель назад также подал в суд иск о банкротстве этих трех клиентов ИПБ. Общая стоимость залогов перечисленных клиентов составляет около 7,5 млрд руб. Среди других клиентов — компания «Тутта», которая, согласно Единой информационной системе нотариата, имеет семь действующих залогов в банке на 4,9 млрд руб. В конце июня «Тутта» получила иск от банка «Уссури» о банкротстве.

Пресс-служба ИПБ утверждает, что информация о залогах «неактуальна».

По словам банка, с начала 2019 года риск на нефтяную отрасль снижен в кредитном портфеле на 40%, а все негативные последствия ухудшения финансового положения Антипинского НПЗ для деятельности ряда заемщиков уже отражены в капитале. Ситуацию с господином Мазуровым в банке в понедельник не стали комментировать.

Эксперты считают, что арест Дмитрия Мазурова несет для банка дополнительные риски. «Риски, связанные с недостатками корпоративного управления, в том числе риск ключевой персоны, частично были учтены при недавнем понижении рейтингов ИПБ»,— поясняет аналитик Moody's Семен Исаков. При этом, как считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, арест конечного бенефициара может привести к негативным последствиям для банка. «В критической ситуации клиенты зачастую перестают обслуживать технические кредиты,— отмечает Максим Осадчий.— В результате ЦБ может предписать банку создать дополнительные резервы». Кроме того, по его словам, арест акционера может привести к оттоку из банка клиентских средств.

Виталий СОЛДАТСКИХ