16.07.2019 09:30 273

Как стало известно "Ъ", бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — «Таурус». Его первое дело следствие дважды направляло в суды, но они возвращали его из-за обнаруженных в материалах ошибок. Основанием для нового ареста послужила справка ФСБ из старого расследования.

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.

По версии того же ГСУ СКР, господин Меркулов, действуя совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой (проживают за границей), участвовал в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПЧРБ. Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд руб., однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана, до 400 млн руб.

Симоновский райсуд Москвы, который в феврале этого года приступил к слушаниям по делу, из-за ошибок, допущенных следствием, счел его неподсудным, вернув в Генпрокуратуру, а та направила материалы в СКР. Ранее, отметим, так же поступил Никулинский райсуд. При этом арест банкиру был продлен на срок свыше двух лет. Очевидно, опасаясь, что очередное продление может не состояться, следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом господина Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус». Суд удовлетворил просьбу СКР, но Мосгорсуд отменил это решение из-за процессуальных нарушений. Вчера ходатайство было рассмотрено заново. Как рассказал "Ъ" адвокат экс-банкира Сергей Старовойтов, требование об аресте мотивировалось тяжестью предъявленного обвинения, а также справкой оперативника ФСБ 2017 года, которую приобщили к делу. В ней речь шла о разговоре господина Меркулова со своей матерью, которой он сообщил о вызове на допрос к следователю, с которого может и не вернуться (тогда финансист и был задержан), а также поинтересовался лекарствами из Израиля. На основании записи разговора был сделан вывод о том, что банкир собирается сбежать в Израиль, отметил защитник. В результате господина Меркулова арестовали до 6 августа.

По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа злоумышленников выкупила «Таурус» у его прежнего владельца, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 500 млн руб. путем создания фиктивных вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение. Это уголовное дело еще расследуется, а до суда дошли лишь эпизоды.

По ним признавшие свою вину бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова получили в особом порядке по четыре года. При этом дело основных фигурантов — экс-председателя правления «Тауруса» Андрея Подгорнова и Агустина Моралеса Эскомильи, являвшегося теневым владельцем банка, сейчас слушается в Тверском райсуде.

Николай СЕРГЕЕВ