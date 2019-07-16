16.07.2019 10:10 428

Для роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тысяч рублей в месяц, показал опрос исследовательского холдинга "Ромир". Это немногим больше, чем в 2015 году, — 950 тысяч рублей.

Москвичи за четыре года свои запросы не изменили, им для красивой жизни нужно 1,4 миллиона рублей, а вот санктпетербуржцы запросы сократили вдвое — с 1,3 миллиона до 740 тысяч рублей. При этом почти половина опрошенных россиян смогла бы вести роскошную жизнь с ежемесячным доходом в 300-500 тысяч рублей.

Денежные запросы россиян на "нормальную" и на "роскошную" жизнь отличаются в двенадцать раз

Запросы на "нормальную" и "роскошную" жизнь отличаются в двенадцать раз — чтобы жить нормально, семье требуется 78 тысяч рублей в месяц, в 2015 году разрыв составлял 14 раз (тогда для "нормальной жизни" россияне просили 68 900 рублей в месяц).

"За четыре года произошло много разных событий — и политических, и экономических, но для подавляющего большинства россиян роскошная жизнь по-прежнему остается чем-то недостижимым. Поэтому и точные оценки стоимости роскошной жизни им определить нелегко. Однако тот факт, что среднее значение цены роскошной жизни в России почти не изменилось с момента последнего опроса, говорит о том, что наши соотечественники становятся более рациональными, а их финансовые оценки более приближенными к реальности", — отмечает президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

В понятие роскошной жизни, по данным экспертов, большинство россиян вкладывает возможность путешествовать, дать детям хорошее образование, пользоваться услугами частной медицины, посещать рестораны, при необходимости менять автомобили и покупать недвижимость, не прибегая к заемным средствам. В общем, ни в чем себе не отказывать. Однако для того, чтобы вести настоящую Dolce Vita, какой ее показывают в фильмах типа "Волк с Уолл-стрит", указанных в опросе сумм точно не хватит.

Елена БЕРЕЗИНА

