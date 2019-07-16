16.07.2019 10:20 397

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый, напротив, настроен более пессимистично, чем остальные. Косатый предполагает, что российская валюта может к концу года потерять порядка 9% — до 69 рублей за один доллар США, пишет Bloomberg.

Основная причина такого прогноза Косатого – смягчение денежно-кредитной политики Банком России, в первую очередь – понижение ключевой ставки. Аналитик видит угрозу рублю в снижении потока иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа. «Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные», — заявил Bloomberg Косатый. Агентство отмечает, что после падения в 2018 году рубль показал «лучший мире отскок», но при этом резко упала доходность облигаций. При этом доля иностранцев, вложившихся в ОФЗ, к концу мая достигла 30%, хотя в начале года была на уровне 24,4%.

Косатый считает, что Центробанк будет постепенно понижать ключевую ставку по 0,25 процентного пункта в третьем и четвертом квартале, хотя не исключает и резкого понижения сразу на 0,50 процентного пункта на заседании совета директоров 27 июля. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина после предыдущего снижения ставки 14 июня не исключала , что ставка может быть еще два раза снижена до конца года.

Косатый упомянул и другие угрозы рублю: торговую войну США и Китая и нестабильность в Еврозоне.

Другие аналитики, с которыми общалось агентство, считают в среднем, что курс рубля окажется к концу года на уровне 65 рублей за доллар. Курс Центробанка на 16 июля – 62,83 рубля за доллар.

12 июля свой прогноз курса рубля пересмотрел Сбербанк: до 62 рублей за доллар на третий квартал года и до 63 рублей — на четвертый. Об этом РБК рассказал начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. Предыдущий прогноз банка был менее оптимистичным: 65 и 66 рублей за доллар соответственно. Сбербанк увидел позитивные тенденции в связи с риторикой Федеральной резервной системы США, а также с потоками капитала, в том числе на рынок ОФЗ.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

