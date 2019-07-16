Рубль в минусе перед выступлениями руководства ФРС и статистикой США

16.07.2019 12:00 219

Рубль немного дешевеет утром вторника, и против него играют валютные конверсии получаемых акционерами-нерезидентами рублевых дивидендов, а также покупки валюты Центробанком, заметные в условиях тонкого летнего рынка, участники которого ждут выступления руководства ФРС и важную статистику США.

Поддержкой же выступает фактор российского налогового периода, стартовавшего накануне.

В фокусе внимания — завтрашние первичные размещения госбумаг российским Минфином, параметры которых ведомство сообщит сегодня около 16.00 МСК.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,84, российская валюта теряет почти 0,3% от уровней предыдущего закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,71, теряя более 0,2% с начала дня.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты показывают смешанную динамику в узких диапазонах, американский малоподвижен в паре с евро ($1,1255).

Сегодня в 20.00 МСК будет выступать глава ФРС Джером Пауэлл, днем (15.15 МСК) намечено выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Мишель Боуман, а после Пауэлла, в 22.30 МСК — главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

Участники мировых рынков надеются из их комментариев понять предстоящие шаги Федрезерва, который в последнее время дает сигналы о намерении снижать процентные ставки по доллару, а американская статистика (15.30 — динамика июньских розничных продаж, 16.15 МСК — промроизводство за июнь) поможет оценить потенциал возможного смягчения ДКП ФРС.

Российский фискальный период стартовал накануне, пик его, включая уплату НДПИ, приходится на 25 июля, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль.

"В краткосрочной перспективе внешние факторы продолжают играть определяющую роль, поэтому для всей группы ЕМ-валют в целом, и российского рубля в частности, вопрос дальнейшего монетарного курса ведущих центробанков остается определяющим", — сказал Михаил Поддубский из Просвязьбанка.

При этом он отмечает отсутствие сильных внутренних факторов в поддержку рубля и сохраняющиеся санкционные риски, что делает потенциал продолжения укрепления российской валюты с текущих уровней ограниченным, а до конца лета ждет смещения пары доллар/рубль в диапазон 64,00-65,00 за доллар.

Санкционная тематика всплыла в конце прошлой недели на фоне предложенной в Конгрессе США поправки в военный бюджет о запрете каких-либо операций с новым госдолгом РФ для граждан США, впрочем негативный эффект для рубля и рублевых активов оказался краткосрочен и минимален.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ