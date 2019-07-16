16.07.2019 13:00 217

Чтобы накопить больше денег для жизни на пенсии, россияне готовы рассмотреть различные альтернативы обязательным отчислениям части дохода в Пенсионный фонд, но основными условиями для этого они считают государственные гарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны государства, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК. В то же время четверть населения не планирует никаких вложений, кроме отчислений в ПФР.

Телефонный опрос проводился 2 июля 2019 года по заказу Института региональных проблем. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

О тех или иных альтернативах обязательным отчислениям в ПФР знали 58% респондентов. Респонденты в основном концентрируются на консервативных способах накоплений: чтобы обеспечить себе дополнительный доход на пенсии, 23% россиян планируют или хотели бы оформить банковский вклад, 21% — намерены копить самостоятельно в наличных рублях или валюте, 18% — инвестировать в недвижимость. Еще по 10% респондентов рассматривают инвестиционное страхование жизни или вклады в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а 8% — накопительное страхование.

В то же время треть россиян — 36% — не используют для дополнительного дохода никакие из предложенных им альтернативных инструментов, а четверть респондентов — 24% — и впредь обращаться к ним не намерены, следует из данных ВЦИОМа.

Гарантии и контроль

Как показал недавний опрос НПФ Сбербанка, почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии россиянам необходим доход 30 тыс. руб. в месяц. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15 430 руб.

Но к самостоятельным инвестициям на старость респонденты по большей части готовы лишь при наличии поддержки от государства. «Рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию россияне готовы при гарантии государством сохранности вложенных средств (31%) и осуществлении жесткого государственного контроля над деятельностью финансовых организаций (26%)», — пишет ВЦИОМ (при выборе ответа допускалось два варианта). Им также важно наличие свободного выбора механизма накопления (12%) и обеспечение гражданам равенства льгот при использовании разных способов накоплений (10%).

Больше половины россиян (53%) считают, что способы накоплений на пенсию должны быть разнообразными, среди молодежи до 35 лет таких более 60%. Большинство респондентов (57%) считают, что все финансовые организации должны работать на равных условиях. Это значит, что при равных условиях НПФ будут не единственной альтернативой банковскому депозиту, комментирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, чьи слова приводятся в релизе ВЦИОМа.

«Все осознают, что трудовая пенсия сама по себе не гарантирует комфортной жизни в старшем возрасте», — отметил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. По словам Табаха, ЦБ игнорирует целый пласт финансового рынка, который мог бы играть для россиян роль института обеспечения жизни на пенсии, например страховые компании.

Татьяна ЛОМСКАЯ