17.07.2019 08:10 390

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад — не более семи). С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для «Известий». Причем примерно 2,3 млн заемщиков после выплат по кредиту вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом, поскольку долговые обязательства «съедают» половину и без того невысокого дохода. Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше. Таким образом, почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала года долги росли в пять раз быстрее доходов. Люди всё больше впадают в кредитную кабалу, снова и снова занимая на погашение предыдущих займов. Эксперты считают, что одних усилий ЦБ, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы и инструменты социальной политики по повышению доходов.

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%, напомнили аналитики НАПКА. На данный момент, говорится в обзоре, 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе соответствует показателям развитых стран. Однако повод для беспокойства есть.

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — указывают авторы документа.

Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга потребовалось 9–10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад — не более семи.

В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тыс. рублей, который в России принято называть «чертой бедности».

— В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого «в кармане» больше не станет, — пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович также отметил, что спрос на кредиты со стороны населения является вынужденным из-за негативной тенденции к снижению располагаемых доходов и уровня благосостояния. Так, по данным Росстата, в I квартале 2019 года этот показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

— Наиболее активно кредиты берут граждане с невысоким уровнем доходов, которые используют заемные средства в качестве последнего доступного инструмента поддержания уровня жизни. В свою очередь, это приводит к увеличению бремени обязательных платежей, которое усиливает давление на и без того низкие доходы людей. Таким образом, мы наблюдаем закручивание «дуговой спирали», — полагает эксперт.

Он уверен, что если процесс будет продолжаться, в перспективе двух лет он может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.

Представители Центробанка тоже неоднократно выражали беспокойство именно структурой потребкредитования, когда наибольшая нагрузка приходится на самых необеспеченных граждан. Если посмотреть в целом на уровень долговой нагрузки — около 10% (именно столько в среднем заемщик отправляет из дохода на выплаты по кредитам), то в России она даже ниже, чем в других странах.

— Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов уже 44% своего дохода, — заявила в начале июля на Международном финансовом конгрессе (МФК) в Санкт-Петербурге председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Занять на 124 зарплаты

Степень закредитованности различается не только у разных категорий граждан, но и в региональном разрезе. Причем высокие средние показатели кредита на душу населения в субъекте, как правило, не являются отражением уровня долговой нагрузки. Как следует из обзора НАПКА, наибольшие суммы долга на душу населения зафиксированы в Ямало-Ненецком (436,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском (420,2 тыс. рублей) и Ненецком (328,2 тыс. рублей) автономных округах, Республике Саха-Якутия (358 тыс. рублей), а также в Тюменской, Московской, Магаданской областях (свыше 300 тыс. рублей). И это при среднем показателе по стране в 207,3 тыс. рублей.

Если же посмотреть на список регионов, где срок выплаты по кредитным обязательствам превышает средний по стране показатель — 11 месяцев, тут среди «лидеров» совсем иные регионы. И именно здесь можно говорить о наибольшей закредитованности. Дольше всего расплачиваться по долгам приходится жителям Тывы. На погашение кредита им понадобится 124 зарплаты при средней сумме кредита в 251 тыс. рублей.

Больше 20 зарплат на погашение долга необходимо жителям Калмыкии (32), Республики Алтай (26), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24), Курганской области (22), Еврейской автономной области (21). Чтобы расплатиться с банком, по 20 зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

— Это связано с тем, что разрыв между средним уровнем дохода и минимальной оплатой труда самый незначительный, — поясняют аналитики НАПКА.

Действительно, есть ряд регионов с высоким показателем средней суммы на заемщика, но при этом на погашение задолженности их жителям необходимо от пяти до девяти окладов — это Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, Москва, Сахалинская область и Республика Татарстан.

Холодный душ от регулятора

Для исправления ситуации на рынке потребкредитования Центробанк постоянно вводит меры, призванные охладить темпы роста особенно рискованного для граждан кредитования. Например, организации, которые выдают гражданам займы, осенью ждет очередная порция нововведений.

— С 1 октября 2019 года кредитные организации будут обязаны осуществлять расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) по вновь предоставленным кредитам физическим лицам. В целях дестимулирования предоставления необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, а также увеличения запаса капитала банков Банк России принял решение по кредитам с ПДН более 50% дополнительно повысить надбавки к коэффициентам риска по сравнению с действующей шкалой надбавок, — напомнили в пресс-службе ЦБ.

Как подчеркнула в своей речи на МФК Эльвира Набиуллина, такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков это угроза их устойчивости.

По мнению Антона Покатовича, охлаждающие меры ЦБ в настоящий момент главным образом являются превентивными в отношении банков и направлены на усиление устойчивости банковского сектора.

— Подобное «осторожное сдерживание» не приведет к быстрому снижению темпа роста кредитной экспансии в потребительском сегменте, но окажет более существенное влияние в перспективе, — прогнозирует аналитик «БКС Премьер».

Он полагает, что существенные изменения произойдут после того, как государство вернется к стимулированию социальной сферы и потребительского спроса через повышение доходов населения.

Куратор проекта Минфина по финграмотности Анна Зеленцова также считает, что помимо мер ЦБ по ужесточению регулирования МФО, которые нужно продолжать, необходимы и инструменты социальной политики.

— Важны и меры по повышению доходов населения, в том числе через поддержку предпринимательства, — говорит эксперт. — Важно проанализировать и таргетировать, какие социальные группы в наибольшем риске. Например, если это многодетные семьи, значит, для них важно принимать комплексные меры для поддержки, защиты и финансового просвещения.

Кроме того, по мнению Анны Зеленцовой, необходимо завершить работу по облегчению процедуры банкротства по отношению к людям с низкими доходами.

Анна КАЛЕДИНА

