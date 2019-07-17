17.07.2019 08:40 400

Конституционный суд РФ разрешил смягчение наказания по уголовной статье за неуплату налогов, которое стало возможным после вступления в силу новой редакции статьи 199 УК РФ. После того, как в перечень необходимых платежей попали страховые взносы, возникла коллизия, которую КС разрешил отдельным постановлением. Текст решения публикуется в "РГ".

В основе проверки положений УК РФ, устанавливающих ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов — дело бизнесмена Дмитрия Алганова из Волгоградской области. В 2018 году он получил 3,5 года условно, недоплатив в казну свыше 18 миллионов рублей, размер ущерба статья 199 УК РФ характеризует как особо крупный. Квалификация уголовного дела Алганова проводилась до вступления в силу изменений, устанавливающих ответственность за неуплату страховых взносов — речь шла только о налогах и сборах. А поскольку именно страховые бизнесмен платил в полном объеме, то доля его неуплаченных платежей снизилась до 46,85 процента — крупный, а не особо крупный ущерб и более мягкое наказание.

Но суды расчеты защиты во внимание не приняли, а в апелляции Алганову отказали на том основании, что на момент совершения преступления страховые взносы еще не входили в сумму расчета нанесенного ущерба.

Смягчение наказания за неуплату налогов стало возможным после вступления в силу новой редакции статьи 199 УК РФ

По мнению заявителя, подобный подход не сообразуется со статьей 54 Конституции РФ, которая устанавливает: "Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон".

Изучив дело, КС вынес постановление без публичных слушаний, обосновав его ранее высказанными правовыми позициями. В решении по делу Алганова он прежде всего напомнил, что "правило перспективного действия допускает уголовную ответственность за нарушения только тех запретов, "которые были введены до совершения возбраняемых деяний и вследствие этого могли быть приняты во внимание виновными в их нарушении лицами". То есть в данном случае подобный подход исключает возможность учета неуплаченных страховых взносов при определении доли неуплаченных платежей.

Однако ранее КС уже приходил к выводу, что при изменения правового регулирования один и тот же акт может одновременно содержать нормы, улучшающие (освобождающие от некоторых налоговых обязанностей) и ухудшающие положение налогоплательщика (ограничивающие ранее предоставленное ему право). Поэтому положения статьи 10 УК в данном случае надо трактовать в пользу виновного: на него "распространяются изменения закона, обусловленные снижением общественной опасности деяния и ослаблением вследствие этого меры ответственности, в том числе заменяющие ее вид на менее строгий, то есть изменения, которые могут расцениваться как улучшающие положение лица, совершившего противоправное деяние".

- Отсутствуют препятствия для придания обратной силы применяемым в нормативном единстве с частью первой статьи 10 УК РФ положениям статьи 199 данного кодекса в действующей редакции, — постановил КС, признав статью 199 УК РФ не противоречащей Конституции.

Дело Дмитрия Алганова подлежит пересмотру.

Мария ГОЛУБКОВА (Санкт-Петербург)

