17.07.2019 08:50 440

Банки выступают за внесение поправок, которые позволили бы им изменять очередность погашения клиентом кредита. Финансисты уверяют, что это улучшит положение заемщиков и поможет им быстрее расплатиться. Однако эксперты опасаются роста недобросовестных практик и резкому увеличению количества жалоб со стороны клиентов банков.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила в конце прошлой недели в ЦБ и Верховный суд (ВС) письмо с просьбой поддержать внесение изменений в законодательство, которые позволят банкам самим определять очередность погашения задолженности по кредиту, если суммы не хватает для полного исполнения обязательств. АРБ предлагает внести поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». «Очередность погашения задолженности заемщика… может быть изменена по соглашению сторон договора потребительского кредита (займа), если такое изменение не ведет к ухудшению положения заемщика»,— указывается в законопроекте.

Сейчас очередность погашения задолженности установлена Гражданским кодексом и законом «О потребительском кредите (займе)». Так, в первую очередь гасятся просроченные проценты, затем – просроченный основной долг, штрафы и пени, проценты текущего периода, основной долг текущего периода. Банкиры считают, что условия кредитных договоров могут предусматриваться право кредитора на изменение очередности погашения без ухудшения положения заемщика. Например, предоставление права уплатить неустойку в последнюю очередь. «Такие условия отвечают интересам потребителей, создавая возможность снизить долговую нагрузку на добросовестных заемщиков, попавших в ситуацию просрочки исполнения обязательств»,— отмечается в письме АРБ.

Однако Роспотребнадзор при проверке условий договоров розничных кредитов указывает на несоответствие положений об установлении улучшающей положение потребителей очередности погашения задолженности действующему законодательству и привлекает их к административной ответственности. В Роспотребнадзоре и ВС не смогли оперативно предоставить комментарий. В ЦБ подтвердили получение письма и уточнили, что «по итогам его рассмотрения будет сформирована позиция».

Банкиры указывают, что ситуации, когда у заемщиков возникают финансовые трудности, нередки, а поправки создадут предпосылки к уменьшению задолженности при недостаточности средств для ее полного погашения. По словам вице-президента по нормативному регулированию департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Елены Куличевой, возможность изменения очередности по соглашению сторон, а не жесткое ее установление позволит учесть индивидуальные особенности каждой конкретной ситуации. «Целесообразно дать сторонам право изменять очередность погашения задолженности по кредиту, установив, например, приоритетное погашение основного долга в ситуациях вынужденного наращивания задолженности,— считает директор департамента правового обеспечения банковского бизнеса Росбанка Александр Кудрявцев.— В случае проблем с погашением кредита заемщик сможет по согласованию с банком погашать просроченный основной долг ранее процентов и штрафных санкций, что, в свою очередь, приведет к уменьшению базы для начисления процентов». Зачастую кредитор при соблюдении заемщиком нового графика погашения вовсе отказывается от взыскания неустойки, добавляет госпожа Куличева.

Наличие оговорки о недопустимости ухудшения положения заемщика исключает для банков возможность злоупотреблений, настаивают их представители. Но эксперты сомневаются, что это может быть гарантией отсутствия негативных последствий для заемщика при недобросовестности кредитора.

«Такие кредиторы будут убеждать заемщиков, что другая очередность уплаты займа лучше, и пока потребитель не обратится к специалистам, он может и не узнать, что его права нарушены»,— указывает руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова. По мнению главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в сложных ситуациях для добросовестных заемщиков можно проводить процедуры реструктуризации, предоставлять платежные каникулы, заключать допсоглашения. «По нашим опросам, 95% потребителей подписывают договор, даже если не осознают условий или не согласны с ними,— добавляет она.— Большинство в жалобах прямо указывает, что в банке им говорили совсем не о том, что в итоге содержалось в договоре».

Светлана САМУСЕВА