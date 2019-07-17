17.07.2019 09:10 372

Центральные банки стран ЕАЭС начнут согласовывать друг с другом действия, влияющие на курсы национальных валют, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Для этого создадут отдельный наднациональный совет, в состав которого войдут руководители регуляторов стран союза. Он будет определять действия центробанков по преодолению внешних шоков и внутренних проблем, которые могут стать причиной нестабильности на финансовых рынках ЕАЭС. Например, уровень валютных интервенций, ключевых ставок, долговой политики и т.д. Координация курса валют объединения необходима, поскольку в прошлом уже случались прецеденты, когда несогласованность действий приводила к дисбалансу в торговле в рамках союза, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, они всё же сомневаются, что регуляторы будут согласовывать между собой каждый шаг.

Один за всех

Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения об учреждении специального консультационного совета по курсовой политике ЕАЭС (в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), сообщил «Известиям» представитель комиссии. Задачей совета будет идентификация и преодоление потенциальных источников уязвимости и внешних шоков. Они могут стать причинами нестабильности на внутренних денежных рынках, увеличения взаимных колебаний курсов нацвалют, а также негативного влияния на инфляцию и макроэкономическую устойчивость членов союза.

Предполагается, что главы центробанков, которые войдут в состав совета, будут согласовывать решения, влияющие на стоимость денежных единиц. Например, такие как валютные интервенции и изменения ключевых ставок. Впрочем, конкретный перечень мероприятий, которые совет будет анализировать, пока не определен, уточнили в ЕЭК. Соглашение будет направлено на внутригосударственное согласование.

«Известия» обратились в центральные банки России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении с вопросом, поддерживают ли там такое соглашение и какие шаги готовы согласовывать друг с другом. Оперативно ни один регулятор на запрос не ответил.

Поручение об интеграции финансовых рынков президенты стран союза дали еще в 2016 году. На данный момент это одна из первостепенных задач ЕЭК, следует из доклада комиссии за 2018-й. В рамках данной работы уже согласована будущая гармонизация национального законодательства в банковском и страховом секторах и сегменте финуслуг. Кроме того, например, планируется обеспечить взаимный допуск на биржи государств ЕАЭС для брокеров и дилеров.

Сила в слабости

Потребность в регламентации действий центробанков ЕАЭС назрела уже давно, поскольку в истории союза неоднократно возникали прецеденты, когда несогласованность политики регуляторов провоцировала дисбаланс на торговом рынке, рассказала «Известиям» председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

В частности, когда в конце 2014 года рубль резко ослаб, российская продукция получила значительное конкурентное преимущество перед аналогами, производимыми на территории других стран ЕАЭС. Для граждан других государств союза она подешевела на 20–30%. Это привело к кризису в ряде отраслей. Например, как заявлял в начале 2015 года министр по инвестициям и развитию Казахстана Асет Исекешев (сейчас занимает пост исполнительного директора Фонда первого президента республики), жители страны, воспользовавшись резким ослаблением курса рубля к тенге, приобрели за ноябрь–декабрь 2014 года 50 тыс. автомобилей в России. Это почти годовой объем производства транспортных средств в Казахстане, сетовал министр.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Нацбанк Казахстана искусственно стимулировал спрос на тенге, покупая его за валюту. В результате его курс оставался высоким по отношению к рублю.

Аналогичные документы по координации финансовой политики существуют в Европе, рассказал «Известиям» эксперт НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Например, в 1992 году был подписан так называемый Маастрихтский договор, который ограничивал величину бюджетного дефицита и уровень государственного долга европейских государств. Однако ряд стран находили пути для обхода правил. В некоторых же случаях универсальность требований, слабо учитывающих специфику государств, приводила к злоупотреблениям, уточнил Сергей Пухов.

В результате в Европе в 2010-м возник долговой кризис, начавшийся на периферии зоны и охвативший затем практически все государства, заявил эксперт. По его словам, такой сценарий в рамках ЕАЭС вряд ли возможен, однако рассчитывать, что регуляторы стран союза будут согласовывать друг с другом каждый шаг, не стоит.

Попытки интеграции финансового сектора стран ЕАЭС предпринимались и ранее. «Известия» сообщали о планах создать единую валюту для проведения операций клиринга (взаимозачетов в межстрановой торговле) в рамках союза. Предполагалось, что она будет исключительно электронной.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

