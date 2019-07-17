17.07.2019 09:20 588

Заявление о распределении среди наследников средств пенсионных накоплений теперь можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), а не только по месту жительства. Постановление правительства об этом вступает в силу на этой неделе, 19 июля. По экстерриториальному принципу подавать заявления на выплаты в отделения ПФР могут и наследники.

В России существует возможность передачи накопительной части пенсии по наследству. В ПФР уточняют, что она формировалась у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 г. был сделан выбор в ее пользу. Но с 2014 года накопительная часть пенсии была "заморожена", а все отчисления работодателей поступают на формирование страховой пенсии. "Заморозка" продлится как минимум до 2021 года. Сейчас рассматривается вариант продлить ее до 2022 года. И сегодня россияне могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года.

Вот все эти накопления и можно передавать по наследству. Как уточняют в Пенсионном фонде, человек имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти деньги в случае его смерти. Для определения правопреемников необходимо подать соответствующее заявление в ПФР (или в негосударственный пенсионный фонд - ПФР, если пенсионные накопления формируются в нем). Если заявление не было подано, правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет - то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Если речь идет о наследовании накопительной пенсии, сформированной за счет маткапитала, то наследниками могут стать супруг (отец или усыновитель) и дети.

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди.

Важно помнить, что для получения пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ. Если человек не успел этого сделать, тогда претендовать на выплаты можно только через суд. Но теперь будет удобнее заявлять о своих правах, если родственники живут не по месту регистрации.

Ольга ИГНАТОВА