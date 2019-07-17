17.07.2019 09:50 405

Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об уточнении порядка обеспечения принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Так, в частности, предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием по принятию мер для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений.

Это полномочие будет реализовано государственным инспектором в случае неисполнения работодателем в срок выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства. В целях исключения возможности двойного исполнения предусматривается право работодателя обжаловать решение государственного инспектора труда. По истечении срока для обжалования решения государственного инспектора и в случае отсутствия судебного акта о его отмене оно будет направляться для исполнения в территориальный орган ФССП.

Кроме того, предлагается отнести решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений к видам исполнительных документов. В целях обеспечения погашения задолженности и снижения рисков, связанных с неисполнением решений о принудительном исполнении, предлагается определить особенности исполнения решения о принудительном исполнении. Предусматривается оперативный и упрощённый порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей. При наличии на счетах должника денежных средств взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке полностью или частично, обеспечивая тем самым внесудебную защиту трудовых прав работников.

Принятие законопроектов, как отмечает кабинет министров, будет способствовать защите трудовых прав работников на получение заработной платы и других выплат в рамках трудовых отношений за счёт создания дополнительного к судебным процедурам инструмента для погашения работодателями задолженности, упрощённого порядка защиты трудовых прав, позволяющего работнику взаимодействовать только с Рострудом и не требующего от него специальных знаний для соблюдения судебного порядка такой защиты, ускорения процедуры взыскания задолженности.

Поправки вносятся Трудовой кодекс и в закон «Об исполнительном производстве».

Кроме того, правительство, одобряя данные законопроекты, поручило Минтруду РФ при подготовке документа к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно проработать предложения Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» в части уточнения порядка обращения работников по выплате задолженности по заработной плате. О результатах поручения министерство должно доложить в правительство РФ.