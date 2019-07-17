Рубль пытается расти перед аукционами ОФЗ после неудачного вторника

17.07.2019 11:00 409

Рубль пытается расти утром среды после неудачной сессии вторника, спровоцированной укреплением доллара и снижением нефти на мировых рынках, а также локальным валютным спросом.

На его стороне фактор российского налогового периода и возможный спрос на ОФЗ на сегодняшних аукционах.

Против рубля играют возможные валютные конверсии получаемых акционерами-нерезидентами рублевых дивидендов, покупки валюты Центробанком, заметные в условиях тонкого летнего рынка, сезонное ухудшение текущего счета РФ в третьем квартале, а также риски, пусть и эфемерные, новых санкций США.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,93, российская валюта дорожает на 0,2% от уровней закрытия вторника, по итогам которого она потеряла 0,6%.

В паре с евро рубль к 10.25 МСК был у отметки 70,53, также дорожая на 0,2% с начала дня.

По мнению Алексея Антонова из компании Алор Брокер, российская валюта будет отыгрывать вчерашние потери, если пара евро/доллар не пробьет на форексе уровень $1,12.

Текущие котировки евро/доллар — вблизи $1,1210, и здесь доллар показывает сейчас минимальные изменения после укрепления на 0,4% накануне благодаря сильным данным о розничных продажах в США и слабым германским показателем экономических настроений.

Нефть пытается восстановиться после вчерашнего падения, спровоцированного сообщением Трампа о прогрессе в отношениях с Ираном, а также на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе, сократившейся из-за ухудшения метеообстановки.

Баррель Brent сейчас оценивается в $64,67, на полпроцента выше последних вчерашних котировок.

Российский фискальный период стартовал в понедельник, пик его, включая уплату НДПИ, приходится на 25 июля, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль.

Российский Минфин сегодня будет размещать ОФЗ-ПД выпуска 26228 датой погашения 10 апреля 2030 года на 20 миллиардов рублей, и инфляционную бумагу ОФЗ-ИН 52002 датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 5,3 миллиарда рублей.

По мнению аналитиков Росбанка, при текущей доходности ОФЗ 26228 на вторичном рынке около 7,40% годовых, Минфину придется дать небольшую премию, порядка 1-2 базисных пункта на сегодняшнем аукционе этой бумаги.

Владимир АБРАМОВ