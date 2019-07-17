17.07.2019 12:00 401

Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, представители Центробанка Венесуэлы запросили информацию у российских коллег по поводу подключения на случай, если санкции приведут к отключению страны от SWIFT. Представители центробанков России и Венесуэлы не ответили на запросы агентства. SWIFT отказалась от комментариев.

РБК направил запрос в пресс-службу Центробанка.

США неоднократно вводили санкции против компаний, чиновников и силовиков Венесуэлы. В Вашингтоне считают законным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, главу местного парламента, объявившего себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро.

Под санкциями оказалась и венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA, ее «дочке» в США, Citgo Petroleum, разрешили продолжить работу, однако все полученные средства она должна оставлять на заблокированных счетах, к которым нет доступа у Мадуро. Условием снятия санкций в Вашингтоне называли передачу контроля над PDVSA оппозиции Венесуэлы.

Российский аналог SWIFT был создан в 2014 году, он получил названия Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Ее первым зарубежным участником стал белорусский Белгазпромбанк, принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку, вторым — Евразийский банк Казахстана. Всего участников СПФС более 400, систему создали из-за угрозы отключения России от SWIFT.

Юлия ВЫРОДОВА, Константин НАГАЕВ, Любовь ПОРЫВАЕВА