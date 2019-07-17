МВФ призвал Россию не менять бюджетное правило и инвестировать ФНБ в качественные активы

17.07.2019 13:00 424

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики России и призвал власти к комплексным структурным реформам через нацпроекты и повышение деловой активности частного сектора, посоветовал инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качественные зарубежные активы, сохраняя бюджетное правило неизменным.

Как говорится в отчете миссии МВФ, рост экономики РФ прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 году, что отражает слабую статистику за первый квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление.

В конце мая МВФ ожидал, что рост российской экономики в текущем году будет на уровне 1,4%.

"Рост ВВП должен поддерживаться увеличением расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 году", — пишет МВФ.

Перспективы роста в дальнейшем остаются скромными, но вливания в инфраструктуру в рамках национальных проектов вместе с увеличением предложения рабочей силы за счет пенсионной реформы могут оказать положительное влияние на потенциальные темпы роста.

"Однако в отсутствие более глубоких структурных реформ ожидается, что долгосрочный рост составит около 1,8%", — пишет МВФ.

Директора МВФ приветствовали запуск властями РФ пенсионной реформы и их планы увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Но они призвали контролировать расходы, чтобы они были эффективно реализованы и нацелены на ускорение роста.

Не трогать достижения

Директора МВФ согласились с тем, что в настоящее время в России уместна нейтральная фискальная политика, но в долгосрочной перспективе, по их мнению, потребуется дополнительная бюджетная консолидация.

МВФ согласен, что бюджетное правило укрепляет фискальную политику и помогает защитить экономику от колебаний цен на нефть, способствуя тем самым ее диверсификации.

"Следует избегать дальнейших изменений в правиле, особенно после небольшого смягчения правила в прошлом году, чтобы укрепить свой авторитет", — указал МВФ.

Директора призвали власти воздержаться от квазифискальной деятельности через Фонд национального благосостояния.

Во второй половине 2020 года объем ликвидной части ФНБ может преодолеть порог в 7% ВВП, после чего у правительства появляется право инвестировать средства фонда.

ЦБР упомянул решение об использовании ликвидной части фонда в качестве проинфляционного риска в среднесрочной перспективе.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала в интервью Рейтер, что регулятор просчитывает несколько вариантов сценариев использования властями средств ФНБ и считает самым неблагоприятным инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП, при котором полностью восстановится зависимость экономики и рубля от колебаний цен на нефть.

МВФ призвал власти РФ продолжать инвестировать ФНБ в качественные зарубежные активы.

Директора МВФ поддержали продолжение смягчения денежно-кредитной политики в РФ, учитывая недавние инфляционные процессы, и приветствовали планы ЦБР сохранять осторожный и управляемый подход к снижению ставки, поскольку инфляционные ожидания еще не заякорены.

Центробанк в июне возобновил смягчение политики, сократив ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50%, при этом допустил возможность дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний с переходом к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Директора МВФ призвали ЦБР доработать свою коммуникационную стратегию в области денежно-кредитной политики и продолжать совершенствовать банковский надзор и регулирование.

Также рекомендовано продолжить усилия по завершению консолидации банковского сектора.

МВФ приветствовал недавнюю макропруденциальную меру властей по обузданию темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, но отметил, что могут потребоваться дополнительные меры, если рост кредитования не будет умеренным.

Директора МВФ подчеркнули важность наличия у ЦБР надежной стратегии для возвращения санированных регулятором банков в частный сектор таким образом, чтобы это стимулировало конкуренцию.

Фонд рекомендовал упростить налогообложение нефтяного сектора РФ и прекратить субсидировать поставки топлива на внутренний рынок.

МВФ посоветовал сделать социальные расходы более целенаправленными, чтобы сильнее влиять на сокращение бедности.

В структурных реформах, по их мнению, приоритет следует отдавать созданию более активного частного сектора и сокращению вклада государства.

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Глеб СТОЛЯРОВ