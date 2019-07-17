17.07.2019 16:00 405

Минфин, Центробанк РФ и ВЭБ поделят на троих 212 миллиардов рублей убытков от санации Связь-банка и Глобэкса, сказал в интервью Рейтер заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Связь-банк и Глобэкс, объединенные в один банк в конце 2018 года, санировались ВЭБом почти 10 лет. За этот период затраты на санацию и постоянные пополнения капитала двух банков достигли 212 миллиардов рублей.

ВЭБ несколько раз безуспешно пытался продать Связь-банк и Глобэкс, однако это госкорпорации не удалось даже в 2018 году, когда было принято решение объединить банки. Объединенный Связь-банк с активами в 274 миллиарда рублей входит в число 30 крупнейших банков страны.

"Решение о том, что делать с долгом, формально еще не принято, однако оно уже есть и будет удовлетворять все стороны — грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком", — сказал Моисеев.

Размер долга ВЭБа перед ЦБ не изменился и, как следует из комментариев представителей Минфина, ЦБ и ВЭБа, именно ситуация с долгом до сих пор тормозила присоединение Связь-банка к Промсвязьбанку (ПСБ). Передача Связь-банка рассматривается как один из способов докапитализации ПСБ, который власти наделили статусом банка для оборонной промышленности.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в начале июля говорил, что договоренность с ЦБ и ВЭБом о параметрах передачи Связь-банка в казну РФ, а после этого ПСБ, достигнута и это произойдет в ближайшее время.

Моисеев отказался обсуждать детали схемы.

Схема, касающаяся того, как именно могут быть распределены потери от санации Связь-банка и Глобэкса, была предложена командой ВЭБа, сказали Рейтер два источника, знакомые с ходом обсуждения.

Источники, один из которых близок к ВЭБу, второй — к ЦБ, сказали, что схема предполагает выпуск Минфином ОФЗ на 212 миллиардов рублей с купоном, близким к нулю, и весь этот выпуск будет выкуплен ВЭБом, на балансе которого долг будет учтен не по номинальной стоимости, а в пять раз дешевле — на 40 миллиардов рублей.

После чего произойдет мена — ВЭБ обменяет ОФЗ на те обязательства, которые сейчас есть у него перед Центробанком, накопленные из-за Глобэкса и Связь-банка.

В итоге у Минфина будет новый госдолг, ЦБ обменяет существующие краткосрочные бумаги ВЭБа с доходностью 5,3%-6,5% годовых на долгосрочные ОФЗ с нулевым купоном, а ВЭБ дисконтирует стоимость ОФЗ у себя на балансе, говорят они.

По словам источника, близкого к Центробанку, детали еще обсуждаются.

Еще один высокопоставленный чиновник, близкий к ЦБР, говорил Рейтер ранее, что переговоры с Минфином и ВЭБом по этому поводу идут "очень напряженные", потому что никто не хочет брать на себя этот убыток и прорабатывались схемы реструктуризации задолженности ВЭБа — от продления срока кредитов до признания их бессрочными.

Пресс-служба ВЭБа отказалась от комментариев, пресс-служба ЦБ не ответила на запрос Рейтер.

Механизм с выпуском ОФЗ не в первый раз помогает правительству решить вопрос с убытками банковского сектора. В 2011 году он был задействован в спасении Банка Москвы, которому Агентство по страхованию вкладов выделило кредит в 295 миллиардов рублей под 0,51% годовых на покупку бумаг, и это позволило банку закрыть дыру в капитале. Ставка размещения ОФЗ тогда составила 8,16%. Также с использованием ОФЗ правительство проводило докапитализацию крупных банков в 2015 году почти на 850 миллиардов рублей.

Татьяна ВОРОНОВА, Елена ФАБРИЧНАЯ, Дарья КОРСУНСКАЯ. Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА