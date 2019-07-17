17.07.2019 17:00 407

«Яндекс.Маркет» обсуждает трансформацию своего маркетплейса (площадки электронной торговли) «Беру!», в него может быть интегрировано направление трансграничной торговли, на котором до сих пор специализировалась другая онлайн-площадка — Bringly. Об этом РБК рассказали два источника, близких к совладельцам «Яндекс.Маркета». По словам одного из них, трансграничная площадка развивается более медленными темпами, чем «Беру!».

Трансформация маркетплейса обсуждается, но как именно она будет реализована, пока не решено, подтвердила РБК представитель «Яндекс.Маркета» Полина Упитис.

На первом этапе в планах «Яндекс.Маркета» вывести на «Беру!» электронику, которая будет храниться, в том числе, на складе в Латвии и доставляться через партнеров. Это позволит сократить сроки доставки, рассчитывают в «Яндекс.Маркете».

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркета» (развивало одноименный сервис для сравнения цен). У обеих сторон — по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

В мае СП запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс «Беру!» (полноценный запуск состоялся осенью того же года). Изначально эта площадка предлагала товары от поставщиков с внутреннего рынка. Для покупок из иностранных магазинов СП в ноябре прошлого года запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс Bringly (работает через гонконгское Yandex E-commerce Limited). На момент запуска этой площадки представитель компании пояснял, что режим тестирования продлится пять месяцев и закончится, когда на площадке появится ассортимент товаров, новые виды доставки и оплаты, будут подключены маркетплейсы из других стран. Однако по словам Полины Упитис, Bringly и сейчас продолжает работу в формате бета-тестирования. «Трансграничная торговля изначально была заявлена как один из элементов нашего совместного предприятия, и сейчас мы ищем более удобный формат для покупателей», — пояснила она. На данный момент у Bringly есть собственная логистическая инфраструктура, но она пока не позволяет ускорить сроки доставки, дополнила Упитис.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб. Объем продаж внутреннего онлайн-ретейла увеличился на 73%, до 1,15 трлн руб., иностранных продавцов на российском рынке — на 34,7%, до 504 млрд руб.

«Яндекс.Маркет» не раскрывает свои финансовые показатели. Но на годовом собрании Сбербанка в конце мая Герман Греф сообщил, что месячная выручка маркетплейса «Беру!» преодолела отметку в 1 млрд руб.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, «Беру!» изначально развивался как классический маркетплейс, и появление направления трансграничной торговли укладывается в эту концепцию, это позволит более комплексно развивать проект. «Цель площадки — достичь через три года оборота в 500 млрд руб. в год. По консервативным оценкам, по итогам этого года показатель может достичь 20 млрд руб. Это серьезно ниже, чем у лидеров рынка AliExpress, Ozon и Wildberries, но «Беру!» показывает хорошую динамику», — указал Бурмистров. Он считает, что расширение концепции «Беру!» не означает, что «Яндекс.Маркет» разочаровался в Bringly, хотя и признал, что последняя площадка развивается более медленными темпами, чем «Беру!».

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов назвал Bringly амбициозным проектом, который имеет потенциал не только в России, но и в мире. «Создание маркетплейса маркетплейсов — это следующий шаг дистанционной торговли. Но на запуск этой масштабной платформы требуется время. На мой взгляд, Bringly пока немного недооценен, и ему нужно дать больше времени», — считает Иванов.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что изменения связаны с клиентскими предпочтениями. «У покупателей большей популярностью пользуется «Беру!». И скорее всего, его аудитория также склонна заказывать на зарубежных площадках. Отследить это не сложно, и у «Яндекса», и у Сбербанка есть доступ к big data, чтобы проанализировать спрос, поэтому логично, что компании решили делать ставку на более популярный канал», — отметил Соколов.

Александра ПОСЫПКИНА, Анна БАЛАШОВА

При участии: Петр КАНАЕВ