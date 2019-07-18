18.07.2019 08:40 377

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих господдержку — субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее.

Его оператором станет Федеральная налоговая служба, уже ведущая единый реестр МСП. Новый единый реестр будет также открытым, с доступом через сайт ФНС. Первое размещение сведений запланировано законопроектом на 20 декабря 2020 года.

Подобные реестры, но обособленные друг от друга, ведут сейчас органы власти всех уровней, которые занимаются выполнением программ поддержки малого бизнеса, а также Корпорация МСП и другие профильные организации. С запросами о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке необходимо обращаться к различным реестрам, создание же единого реестра позволит обеспечить адресность и обоснованность поддержки, даст возможность проводить оценку ее результатов, корректировать ее состав и объем, объясняет правительство.

Помимо вида, объема и срока оказания поддержки конкретным субъектам МСП в реестре будут указываться все факты нарушения порядка и условий получения помощи, в том числе нецелевое использование средств поддержки. Эти данные, как предполагает законопроект, будут обновляться ежемесячно на основе списков от соответствующих органов власти и организаций, а после истечения срока поддержки — будут храниться в течение десяти лет.

Игорь ЗУБКОВ