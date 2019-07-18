18.07.2019 08:50 383

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов. Результатами первых ревизий регулятора, проведенных в таком формате, с «Известиями» поделился глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Он подчеркнул, что ЦБ устроил только 24 проверки в 12 страховых фирмах и 25 закупок в пяти банках. Организациям могут вынести предписания, выписать штрафы или вовсе поднять вопрос об отзыве лицензии, отмечают эксперты. Впрочем, в поднадзорных компаниях «Известиям» сказали, что позитивно относятся к таким проверкам — они, в частности, помогают отслеживать работу компаний в отдаленных районах. Правда, в организациях беспокоятся, что банки и страховые могут столкнуться с субъективностью тайных покупателей.

Навязывают и недодают

Центробанк подвел результаты первых контрольных закупок. По словам Михаила Мамуты, в мае–июне 2019 года сотрудники регулятора провели 24 проверки в 12 страховых компаниях и 25 контрольных мероприятий в пяти банках.

В половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через интернет. Среди банковских филиалов проблемы обнаружили в 32% случаев во время заключения кредитных договоров, рассказал Михаил Мамута. Он подчеркнул, что для проверки выбрали организации, в которых был потенциально высокий риск нарушений. Контрольные закупки — дорогостоящее мероприятие, поэтому оно применяется точечно, добавил он.

Среди наиболее распространенных проблем при оформлении электронного ОСАГО стала невозможность получения полиса из регионов «с повышенной убыточностью» из-за технических проблем на сайте. Они должны быстро устраняться, пояснил он. Кроме того, не всегда было возможно выбрать станции для прохождения техобслуживания, добавил Михаил Мамута.

— При проверке банков мы выявили факты предоставления неполной или недостоверной информации об условиях кредита. Также отмечены факты отказа предоставить заем без оформления страховки, хотя это не может быть самостоятельной причиной отказа, но может повлиять на процентную ставку. Наконец, были зафиксированы ситуации, когда услуги «прячутся в пакет» и потребитель или не понимает, что покупает их вместе, или считает обязательной частью подобного рода приобретения, — рассказал Михаил Мамута.

ЦБ не называет банки и страховые компании, попавшие под проверки, а также не раскрывает информацию о санкциях до их вступления в законную силу, пояснил он. Мера наказания зависит, например, от количества отделений, где выявлены правонарушения, а также от скорости их исправления, подчеркнул Михаил Мамута. По итогам контрольных закупок выносятся штрафы в соответствии с КоАПом (для страховых) и законом о ЦБ (для банков), пояснил он.

В основном за нарушения, выявленные во время закупок, организациям выносятся предписания и выписываются штрафы, рассказал руководитель департамента развития клиентских сервисов «БКС Премьер» Эдуард Ракитин. Впрочем, по его словам, в массовых и особо серьезных случаях может возникнуть вопрос соответствия проверяемой организации лицензионным требованиям.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Контрольная закупка ЦБ — это метод проверки, при котором сотрудники регулятора под видом обычных покупателей приходят в поднадзорную Банку России организацию и пытаются получить услугу. В ходе мероприятия представители ЦБ выявляют нарушения в работе компании и ее сотрудников. Регулятор получил право осуществлять проверки методом тайного покупателя с 1 января — после вступления в силу соответствующего законопроекта.

Сетуют на субъективность

Опрошенные «Известиями» крупнейшие кредитные организации и страховые компании сообщили, что относятся к контрольным закупкам позитивно, поскольку эта процедура позволяет оперативно выявить и исправить проблемы при обслуживании клиентов. Чаще всего таким образом проверяют отношение к покупателю и доступность услуг, а также выявляют практики недобросовестных продаж — мисселинг, отметили там.

Методика позволяет выявить недостаточную квалификацию менеджера или страхового агента, особенно в удаленных от Москвы регионах, подчеркнул руководитель правового управления СК «Сбербанк страхование жизни» Евгений Щекланов. Основываясь на практике компании, он пояснил, что Банк России указывает на упущения при продаже страховых продуктов и дает возможность страховщику их исправить. Санкции по итогам контрольных закупок — это уже финальная стадия диалога между регулятором и страховщиком, если последний умышленно ничего не меняет в своей деятельности, несмотря на выявленные Банком России нарушения, добавил он.

Во время контрольных мероприятий не исключены ошибки, связанные с субъективной оценкой проверяющего, рассказал замгендиректора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин. Например, когда страховщик предлагает клиенту вместе с полисом обязательного страхования ОСАГО приобрести каско. Есть тонкая грань между информированием о линейке предложений и навязыванием услуги, пояснил Илья Соломатин.

От субъективной оценки финансовые и страховые компании защищены инструкциями ЦБ, рассказали в Ак Барс банке. Уполномоченного представителя регулятора должны сопровождать два независимых свидетеля, отметили в пресс-службе организации. Во время дистанционной проверки (через интернет) должны фиксироваться изображения с датой, временем и другими данными о контрольном мероприятии. А если поднадзорная организация не согласна с результатами контрольной закупки, она может направить в ЦБ возражения.

Механизм контрольных закупок активно применяется как за рубежом, так и в России. Средний и крупный бизнес часто проверяет работу с клиентами в своей сети таким образом, рассказал Эдуард Ракитин. Новый раунд проверок ЦБ с помощью тайного покупателя более эффективен, поскольку вступившие в силу в этом году поправки позволяют Банку России проводить закупки без предупреждения и в дальнейшем использовать собранный материал для применения мер воздействия, отметил эксперт.

Наталья ИЛЬИНА

