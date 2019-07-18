18.07.2019 09:30 403

Сбербанк масштабно обновил свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщила РБК пресс-служба банка. Теперь оно подстраивается под клиента в соответствии с его предпочтениями благодаря внедренному искусственному интеллекту.

Новая версия приложения доступна для пользователей iPhone и Android с 18 июля, клиенты банка могут установить и обновить «Сбербанк Онлайн» через официальные магазины мобильных телефонов.

Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк. Например, переводы денег родителям, оплата ЖКХ или сотовой связи.

Карточки разместят в верхней части экрана, где раньше располагались информационные сториз. Раздел с банковскими картами теперь отображает только две самые активные карты, если у клиента их три и более. Чтобы посмотреть остальные, необходимо развернуть секцию.

Как используют «Сбербанк Онлайн»

По данным банка на июнь 2019 года, активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 48 млн клиентов.

В среднем пользователи входят в приложение чаще, чем пять раз в неделю и около 24 раз в месяц.

По итогам 2018 года «Сбербанк Онлайн» вошел в топ-5 приложений с самой большой активной аудиторией в России вместе с WhatsApp, Viber, VK и Instagram.

Клиенты стали чаще использовать приложение для переводов — их число за год выросло на 24%. В среднем каждый клиент в месяц совершает около семи переводов и четырех платежей. Всего в месяц проводится около 647 млн операций, что больше на 60% по сравнению с прошлогодним показателем.

«Сбербанк Онлайн» пользуются десятки миллионов человек, и у каждого из них разные интересы. Например, одни чаще всего заходят в приложение, чтобы сделать перевод родным, другие платят за интернет, третьи — за паркинг или компьютерные игры», — объяснила необходимость в персонализации заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

В рейтинге банковских iOS-приложений для физических лиц, который составила компания Usabilitylab, «Сбербанк Онлайн» заняло первое место. Более критически его оценивают аналитики компании Markswebb: в их топе «Сбербанк Онлайн» занимает 14-е место среди приложений для iPhone и 17-е — для Android.

Что еще изменялось в приложении

В приложении также появились информационные каналы в разделе «Диалоги», которые представляют собой набор аналитических постов на разные темы: «Финансы и технологии» (актуальные новости и аналитика), «ДомКлик» (о доме, ремонте и дизайне интерьера), «Счастливый родитель» (канал о воспитании), «Инвестиции доходчиво» (об инвестировании для новичков и профессионалов), «Свое дело» (истории успеха предпринимателей и бизнесменов). В будущем банк планирует расширить их список.

Сбербанк изменил дизайн заставок, которые отображаются при входе в приложение и меняются в зависимости от времени суток. Жители некоторых городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, увидят на экране местные достопримечательности. У пользователей iPhone в приложении также появились звуки.

Евгения ЧЕРНЫШОВА