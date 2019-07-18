18.07.2019 09:40 404

Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов. Вчера на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено, что выдача документов нового типа начнется в июле 2020 года на территории Москвы, а предоставление бумажных паспортов будет полностью прекращено в течение 2022 года — на два года раньше, чем изначально планировалось. Старые паспорта останутся действительными до окончания срока их действия, то есть граждане старше 45 лет смогут пользоваться ими пожизненно.

С 2013 года, когда была утверждена первая концепция перехода на электронные паспорта, многое изменилось с точки зрения технических возможностей, поэтому переход можно осуществить раньше запланированного, пояснил, открывая совещание, Дмитрий Медведев. «Сейчас у нас есть все возможности, чтобы этот проект осуществить, учитывая уровень развития информационных технологий, который достигла наша страна, да и весь мир»,— отметил премьер.

Разногласий относительно технической стороны вопроса больше нет: паспорта будут выдаваться в виде пластиковой карты с чипом на базе технологии NFC, они будут снабжены QR-кодом и голографической защитой, а также смогут дублироваться с помощью мобильного приложения. Криптозащита, чипы и программное обеспечение будут полностью российскими, пояснил журналистам вице-премьер Максим Акимов. Судя по составу участников совещания, в процессе будут принимать участие НИИ «Восход», Гознак и ПАО «Микрон». Созданием мобильного приложения займется госразработчик (он будет утвержден в августе), приложение будет доступно для всех платформ — Android, iOs и для создаваемой российской «Авроры». Требования к его криптозащите уже согласованы с ФСБ. Помимо всех функций, заложенных в документе в виде пластиковой карты, приложение даст возможность использовать облачную цифровую подпись.

Полный перечень данных, которые будет содержать новый паспорт, предстоит утвердить актом правительства. Помимо ФИО, даты и места рождения в нем будут сведения о месте жительства, также новый документ заменит собой водительское удостоверение, свидетельства СНИЛС и ИНН и «разного рода страховые свидетельства». Уполномоченные органы смогут перезаписывать данные в случае их изменения. Срок действия карты составит десять лет. Проблем с ведомственными базами данных возникнуть не должно, полагают в Белом доме. «У нас нет органов, которые не работали бы уже с реестровыми записями, все уже в цифровом виде»,— отметил Максим Акимов.

Пилотной территорией станет Москва: в столице граждане имеют «вкус к новшествам», а инфраструктура достаточно развита, пояснил вице-премьер. Здесь выдача электронных паспортов начнется в июле 2020 года — заниматься ею будут отделения ОВД, выдающие загранпаспорта нового образца. К моменту окончания выдачи бумажных паспортов в 2022 году число таких отделений в стране должно вырасти с 1,1 тыс. до 3 тыс. Возможность выдачи через МФЦ пока прорабатывается. Пошлина за выдачу паспорта пока сохранится в размере 300 руб., а затем будет постепенно увеличиваться. «Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета, однако создаст кассовый разрыв»,— отметил господин Акимов. Паспорт нацпроекта «Цифровая экономика» предполагает, что на эти цели будет потрачено 114,4 млрд руб. Стоимость картридера, способного считывать данные с карты, составит 1 тыс. руб.

Особое внимание власти планируют уделить безболезненности такого перехода для граждан, в первую очередь — пожилых. «Просто выдать электронную карточку и не рассказывать о ее преимуществах смысла не будет. У людей в возрасте есть некое недоверие к таким техническим новинкам — и к этому надо относиться с вниманием и уважением»,— заявил Дмитрий Медведев. Замена паспортов будет происходить в рамках установленных циклов, поэтому люди старше 45 лет смогут продолжать пользоваться бумажными документами бессрочно. «Никакого принуждения, обязательности и кампанейщины здесь не будет»,— пообещал Максим Акимов.

Надежда КРАСНУШКИНА