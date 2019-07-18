18.07.2019 11:00 379

Рубль умеренно дорожает утром четверга, и на его стороне фактор российского налогового периода, которому могут противостоять валютные интервенции Центробанка и волатильная конвертация получаемых акционерами-нерезидентами рублевых дивидендов в валюту.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,82, российская валюта дорожает на 0,2% от уровней закрытия среды

В паре с евро рубль к 10.30 МСК был у отметки 70,58, дорожая на 0,1% с начала дня.

Разная скорость роста рубля в кросс-курсах отражает текущую динамику пары евро/доллар, где валюта США в небольшом минусе ($1,1240), также у ней преобладает отрицательная динамика и против ряда других конкурентов на фоне снижения доходности госбумаг США и опасений в отношении неразрешенного торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Поддержкой рублю как высокодоходной ЕМ-валюте выступают ожидания смягчения политики ФРС и ЕЦБ, что сделает доступным фондирование в долларе и евро высокорискованных операций. Европейский регулятор проведет заседание по вопросам ДКП 25 июля, решение Комитета по открытым рынкам ФРС США станет известно 31 июля.

Российский фискальный период стартовал в понедельник, пик его, включая уплату НДПИ, приходится на 25 июля, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль.

Нефть показывает сейчас минимальные изменения послед двух дней снижения, баррель Brent оценивается в $63,64.

Центробанк в июле ежедневно покупает Минфину чуть более $200 миллионов в рамках бюджетного правила.

Аналитики банка Санкт-Петербург ждут далее ослабления рубля в среднесрочной перспективе из-за фактора сезонности

"По нашим оценкам, на горизонте полгода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках бюджетного правила. Превышение текущего счета РФ над FX-покупками составит лишь около $3-3,5 миллиарда", — говорится в обзоре банка. Аналитики предполагают, что в таких условиях рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и сохраняющемся притоке нерезидентских средств.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ