18.07.2019 10:10 382

Практика по бессрочному начислению процентов микрокредитными организациями противоречит правовому принципу добросовестности, считает председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

"Бессрочное начисление процентов по договору микрозайма и отсутствие ограничений их размера противоречит существу законодательного регулирования", — подчеркнул Момотов в ходе заседания дискуссионного Клуба при Верховном суде (ВС) РФ имени Замятнина.

По словам председателя Совета судей РФ, законодательство должно обращать внимание на тонкость в применении принципа свободы договора и принципа добросовестности, поддерживая правовую гармонию в обществе и не допуская откровенно "кабальных" сделок. Встречное предоставление по договору займа, по словам Момотова, не может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых стоит квалифицировать как недобросовестное поведение.

Момотов считает, что страховая компания, частично выплатившая возмещение по полису. признает, что страховой случай имел место, и настаивать впоследствии в суде на его отсутствии уже не может. "Честность должна быть экономически выгодной. Прозрачные правила поведения помогают инвесторам", — считает спикер.

Согласно изменениям в законе, с 1 июля максимально разрешенная процентная ставка по потребительскому кредиту не должна превышать 1% в день, а максимальная сумма выплаты по кредиту и займу не может в два раза превысить размер полученных за год средств.