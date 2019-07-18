18.07.2019 10:20 430

Минфин РФ выборочно либерализует валютный контроль, создавая стимулы для использования рубля во внешнеторговых расчетах, с прицелом на создание офшорного рынка российской валюты за пределами страны после 2020 года, сказал в интервью Рейтер замминистра финансов Алексей Моисеев.

Власти начали либерализацию валютного контроля с санкционных компаний, приняв закон в 2017 году о смягчении штрафов за нерепатриацию валютной выручки, при этом законодатели поручили ЦБР и правительству следить за тем, как экспортеры продают на локальном рынке валюту.

"Как сторонник либерализации валютного контроля, я убеждён, что репатриация — это ритуальная пляска, по-другому не назовёшь. Например, экспортёр продал товар, получил деньги на свой счёт в иностранном банке, зачислил туда и через 15 минут вывел обратно, то есть исполнил ритуальную пляску", — сказал Моисеев.

"Все показал ФНС, ФТС и ЦБ, они от него отстали. В это же время экспортер понёс инфраструктурные издержки и обратно увёл из страны деньги. Поэтому я ответственно заявляю, что никакого влияния отмена требования по репатриации валютной выручки на платежный баланс РФ не оказывает", — добавил он.

С момента принятия закона о поблажках для санкционных компаний при репатриации выручки, Минфин и ЦБ никакого негативного влияния на рынок и курс рубля не обнаружили.

Но, как оказалось, крупнейший в России экспортер и нефтедобытчик — Роснефть — пока своим правом не пользовалась, потому что она не включена в утверждённый властями перечень резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.

"В перечне правительства, в который включаются компании, пользующиеся правом не возвращать валютную выручку в страну, нет крупнейшего экспортера", — сказал Моисеев.

"По состоянию на сегодняшний день Роснефть в этом перечне не находится. В нем есть уже компании, крупные экспортёры, но в масштабах платёжного баланса они незначимы", — добавил он.

По его словам, Роснефть подала заявку на включение в перечень, и она рассматривается.

Компания удовлетворяет требованиям законодательства, и ее заявка может быть скоро удовлетворена.

"Мы все делаем по закону", — сказал Моисеев.

Роснефть пока не ответила на запрос Рейтер, планирует ли она пользоваться своим правом не репатриировать валютную выручку, если чиновники включат ее в соответствующий перечень, и в каком объеме будет после этого конвертировать валюту.

Приоритет у рубля

Чиновники намерены постепенно отменять репатриацию валютной выручки для остальных компаний, но только для тех случаев, когда в расчетах используется российский рубль.

"Никто никого не собирается сгонять в светлое будущее плетью, говорить — вот рубль, и все. Просто агрессивная политика использования доллара США как инструмента санкций заставляет страны экспериментировать и искать альтернативы", — сказал замминистра.

Предсказать будущие действия властей США в отношении возможных санкций никто из российских чиновников не может, поэтому подготовились к самому худшему.

"Мы естественно должны быть готовы, у нас есть 1.000 разных сценариев – Б, С, Д для разных случаев, но общее решение о том, чтобы финансовая инфраструктура была как можно менее зависима от решений третьих стран, оно было принято ещё в 2014 году. Последовательно этот план реализуется — НСПК и система финансовых сообщений, перевод расчетов в рубли", — сказал Моисеев.

Власти не будут принимать специальных решений или директив для госкомпаний об обязательном использовании национальных валют в расчетах.

"У наших банков есть несколько десятков счетов лоро-ностро, они должны быть свободны в использовании любой валюты, которую они хотят, в том числе, и доллара США. То есть, никаких разговоров о запрете расчетов в долларах нет", — сказал Моисеев.

Выбор валюты будет диктоваться коммерческими интересами.

"Мотивация будет в следующем — либерализация мер валютного контроля, ускоренное прохождение для рублёвых расчетов. Мы считаем, это будет для компаний большим стимулом", — сказал Моисеев.

В этом году может быть принят закон о полной отмене репатриации экспортной выручки в рублях для несырьевых компаний с 1 января 2020 года, для сырьевых — о поэтапной отмене: с 1 января 2020 года — 10%, далее постепенно доля растёт и составит 100% к 2024 году.

"Но это касается только выручки в рублях. По долларам и другим валютам требование репатриации валютной выручки остаётся. Это будет важный стимул для перевода внешней торговли в рубли", — считает Моисеев.

Центробанк поддерживает законопроект, добавил он.

Откуда спрос на рубли

Поблажки в процедурах валютного контроля будут стимулировать российские компании переводить иностранную валюту в рубли за пределами России, это заставит иностранные банки покупать российскую валюту и хеджироваться от изменений ее курса.

"Что касается доли рублёвых расчетов, она увеличится значительно. Объясню почему. Не потому, что все вдруг станут торговать с нами нефтью за рубли, а просто потому, что это создаст спрос на посреднические банковские услуги для того, чтобы на счёт резидента в банке-нерезиденте зачислялись рубли", — сказал Моисеев.

"Что надо будет сделать с 2020 года для несырьевых компаний? Надо будет только дать выписку со счета резидента в банке-нерезиденте, что ему по такому-то контракту поступила такая-то сумма в рублях и все, он свободен", — добавил он.

Например, российская компания продала грузовики Латинской Америке, ей заплатили в долларах, деньги пришли в банк, где у производителя грузовиков есть счёт, и они конвертируются этим банком в рубли, зачисляются на счёт этого резидента, он показывает справку всем регуляторам и от него больше ничего не нужно.

Это означает, что иностранный банк, который держит счёт экспортера, должен будет где-то купить рубли и захеджироваться от роста курса, а это создаст офшорный рынок рубля по примеру того, как в 70-е годы советская нефтеторговля создала рынок евро-долларов overnight в Европе, сказал Моисеев.

Центробанк позитивно оценивает перспективы создания офшорного рынка рубля, поскольку лозунг о том, что рубль должен стать резервной валютой, никто не отменял, добавил он.

РФ в июне подписала межправительственный меморандум с Китаем о стимулировании внешнеторговых расчетов в национальных валютах, но рубли это будут или юани по большому счету неважно, сказал Моисеев.

При этом китайские коллеги в переговорах с РФ настаивают на использовании юаня, поскольку он является международной резервной валютой, входит в корзину МВФ, в юани инвестируются резервы Банка России.

По состоянию на конец 2018 года в юани было вложено 14,2% золотовалютных резервов России, при этом доминировали активы в евро с долей 31,7%, доля доллара США составляла 22,7%, следует из обзора Центробанка.

"Достаточно сделать так, чтобы была удобная инфраструктура по лоро-ностро счетам, и сейчас самый главный вопрос — это передача финансовых сообщений", — сказал Моисеев.

Госдума в этом году приняла, а Совет Ферации в июле одобрил законопроект, который позволяет иностранным компаниям подключаться к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), созданной Центробанком как аналог западного SWIFT.

В Китае тоже есть национальный аналог SWIFT, но он опирается на китайскую криптографию и для подключения его к российской системе необходимы соответствующие цифровые шлюзы, которые можно организовать.

Минфин ожидает, что российские госбанки ВТБ и Газпромбанк с развитием расчетов в национальных валютах с Китаем будут играть в них доминирующую роль.

Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА