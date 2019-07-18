18.07.2019 13:00 436

Если предпенсионер (такой статус у человека появляется за 5 лет до наступления пенсионного возраста) хочет получить подтверждающие сведения о праве на причитающиеся ему льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР или через МФЦ.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. По информации фонда, с начала года справки такими способами получили около 240 тысяч человек.

Но человеку не обязательно получать справки, у ПФР налажен межведомственной обмен с другими ведомствами, которые и занимаются предоставлением льгот. Так, за шесть месяцев нынешнего года Пенсионный фонд подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы 724 тысяч россиян предпенсионного возраста.

Больше всего подтверждающих сведений было направлено центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска работы. Льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры.

Ольга ИГНАТОВА