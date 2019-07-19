Когда и почему курс евро может упасть ниже 70 рублей

19.07.2019 08:00 480

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Европейская валюта с весны 2018 года находится в нисходящем тренде, испытывая негативное воздействие сразу нескольких факторов. Это и неопределенность, связанная с Brexit, дата которого перенесена на октябрь этого года.

Увеличилась вероятность выхода Великобритании из ЕС без двухсторонней сделки, то есть по жесткому сценарию, что способно нанести существенный вред, как европейской экономике, так и глобальным рисковым активам, отправив евро к более низким уровням. Кроме того, более слабые показатели европейской экономики, подталкивающие финансовые власти ЕС к новым монетарным стимулам, будут оказывать давление на евро. Поэтому в лучшем случае европейская валюта останется на текущих уровнях по отношению к доллару, если ФРС США также будет вынуждена ослабить денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить спад американской экономики.

Еще одним важным фактором, который может оказать давление на евро и на мировые рынки в целом, является угроза торговой войны. Сохраняется высокая неопределенность с перспективами нового переговорного процесса по этой проблеме между США и Китаем, который до сих пор так и не начался. Эта ситуация является и дополнительным драйвером снижения евро, так как протекционистское противостояние наносит другим странам больший вред, чем США.

Кстати, угроза эскалации торговой войны оказывает существенное давление и на рубль из-за нефтяных цен. Так как этот конфликт наносит ущерб мировой экономике, что, в свою очередь, способно подорвать глобальный спрос на нефть.

Пока российская финансов-экономическая система хорошо защищена от снижения нефтяных цен благодаря тому, что госбюджет остается сбалансированным при стоимости нефти около 40 долларов за баррель. Однако если нефтяные котировки будут быстро снижаться, это вызовет ослабление рубля, обусловленное по большей части эмоциональной реакцией.

Если хотя бы один из перечисленных мною рисков реализуется в ближайшие месяцы, это может привести к росту пары USD/RUB в район 65,85-67,2 рубля. При этом пара EUR/RUB, скорее всего, будет отставать в росте, за исключением реализации негативного внешнеполитического сценария.

Эскалация торговой войны или жесткий Brexit способны отправить пару EUR/USD к уровням 1,05-1,1. В этом случае на российском рынке евро может уйти даже ниже отметки 70 рублей (по данным ЦБ, последний раз курс евро опускался ниже 70 рублей 13 марта 2018 года).

Если же в третьем квартале 2019 года не появится каких-либо подвижек в разрешении перечисленных проблем, но и не произойдет их усугубления, рубль может остаться в рамках сформированного в последние месяцы диапазона: 62,5-64,2 в паре с долларом и 70,3-71,2 в паре с евро.

Георгий ПАНИН