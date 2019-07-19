Рынок без спроса: данные о россиянах смогут использовать без их ведома

19.07.2019 08:10 425

В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону «О персональных данных» представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Документ, с которым ознакомились «Известия», уже получил положительный отзыв кабмина, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова. В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация. Нововведения станут драйвером развития рынка больших данных (Big Data) в России — для граждан это будет означать удобное размещение остановок транспорта, появление школ и поликлиник там, где это действительно необходимо, уверены эксперты. Однако они беспокоятся, что по мере роста оборота информации вырастут и риски утечки персональных данных.

Миллиардный рынок

Под информацией, которую можно обезличить, подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь (ARPU), сказал «Известиям» руководитель правового комитета Ассоциации больших данных (в нее входят Сбербанк, Газпромбанк, «Яндекс», Mail.Ru Group, «Ростелеком», «Мегафон» и др.) Никита Данилов. Интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах и поисковых запросах пользователей, покупках в интернет-магазинах, а также информацию о состоянии счетов клиентов, объясняет он.

– Получить согласие десятков миллионов клиентов, абонентов и пользователей интернет-ресурсов просто невозможно, а обезличенные данные не ущемляют их прав и приносят пользу обществу и экономике, – указывает эксперт.



Правительство уже дало положительное финансовое заключение на поправки в законопроект «О персональных данных», разработанные вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Максима Акимова. Дополнительных бюджетных ассигнований, по его словам, для реализации нововведения не потребуется.

Работа с экспертами над основными положениями законопроекта продолжается, уточнили в пресс-службе «Единой России». Андрей Турчак –– секретарь генерального совета партии, возглавляет совет по развитию цифровой экономики при СФ.

Представитель партии отметил, что работа ведется над основными разделами документа, связанными с положениями о свободно распространяемой информации, регулированием персональных данных в сфере трудовых отношений и формах согласия на их обработку.

Данная инициатива не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать обезличенную информацию для улучшения работы сервисов, например, для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги, пояснили «Известиям» в аппарате Совфеда.

В Минкомсвязи не запрос «Известий» не ответили.

По разным оценкам, рынок больших данных в России составляет 10–30 млрд рублей, говорила в начале этого года президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. По прогнозам уже к 2024 году он может достичь 300 млрд рублей. Рост выручки российских предприятий и общеэкономический эффект может составить 0,5–1,5% ВВП, отмечала она.

Выход из сумрака

Готовящиеся изменения актуальны, поскольку введут в законодательство понятие обезличенной информации –– это будет стимулировать развитие рынка больших данных, считает представитель «Мегафона».

Массивы обезличенных данных о миллионах пользователей уже сейчас используют некоторые компании и госструктуры, указал Никита Данилов. В то же время применение этой информации пока находится в «серой» зоне, не подпадающей под правовое регулирование, отметил он. Те, кто могли бы использовать обезличенные данные о конкретных людях для развития бизнеса и улучшения качества жизни (если речь идет о госструктурах), зачастую боятся это делать, опасаясь претензий надзорных органов, сетует он.

Ассоциация больших данных сейчас готовит свои предложения, касающиеся самых разных аспектов использования этой информации. Эксперт надеется, что большие данные войдут в общую концепцию регулирования цифровой экономики, которую разрабатывает Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Законодательное упрощение работы с большими данными может снять барьер при создании новых продуктов, сказала «Известиям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Компания уже использует обезличенную информацию согласившихся на ее обработку клиентов для собственных рекламных кампаний, планирования строительства сети, управления розницей, разработки тарифов и услуг.

Обезличенными сведениями «Вымпелком» делится и с другими организациями: например, для аналитики потоков населения при расчете эффективности размещения новых офисов банков или продуктовых магазинов. Интересуют эти данные и девелоперов, а также фармацевтические компании, отмечает Анна Айбашева.

Как писали «Известия», «Яндекс» зарегистрировал патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Судя по описанию, он позволяет определять доход по профессии пользователя. О ней система «узнает», проанализировав его местоположение, «подслушав» окружающие пользователя звуки и проанализировав его активности в мобильных приложениях.

Экономический эффект от использования Big Data в МТС составил 3,5 млрд рублей за три года, сказал ее представитель Алексей Меркутов. Анализ больших данных и его результаты используются практически во всех функциональных направлениях работы компании — маркетинг, обслуживание, планирование сети, HR, розница, продажи, капитальные затраты. За счет таргетированных индивидуальных предложений, сформированных на основе аналитики Big Data по итогам I квартала 2019 года, МТС Банк увеличил выдачу кредитов физлицам, отмечает Алексей Меркутов.

Представитель «Мегафона» приводит в пример платформу поиска пропавших людей. Она сама находит на основе геотаргетинга абонентов, которые могли быть недалеко от места пропажи, и рассылает им SMS с просьбой о помощи. Собранные данные потом передаются поисково-спасательным службам.

По мере роста оборота информации о гражданах растут и риски утечек их персональных данных, связанные с техническими сбоями и злоупотреблениями, отметил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Правда, проблемы могут возникнуть только в случае, если сведения похитят до обезличивания, уточняет он. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, процедура обезличивания информации непрозрачна для пользователя, абонента или покупателя интернет-магазина. Никто не может дать гарантию, что к третьим лицам не попадут данные, позволяющие восстановить личность пользователя, рассуждает он. По его словам, самое безобидное, что грозит человеку в этом случае, — телефонный спам. Вопрос об обезличивании информации нуждается в технической и организационной проработке, подчеркивает эксперт.

Валерий КОДАЧИГОВ

