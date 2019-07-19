19.07.2019 08:40 378

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства. С момента основания завода в 2004 году до ноября 2018-го эту должность занимал Геннадий Лисовиченко.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

«По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «АНПЗ» заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 млн руб.», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следователи пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Лисовиченко предложил бизнесмену Дмитрию Мазурову построить Антипинский НПЗ, сам возглавил его в 2004 году и покинул пост только в ноябре 2018 года, когда Сбербанк — основной акционер предприятия — поставил на его место своего гендиректора. Лисовиченко проходит по одному делу с Мазуровым. В отношении действий бывшего руководства Антипинского НПЗ МВД открыло дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Мазуров в настоящее время задержан. Суд получил ходатайство о взятии его под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным источника РБК, он проходит по делу о растрате $600 млн кредитных средств, которые выделили на строительство Антипинского НПЗ.

Анна ТРУНИНА