19.07.2019 08:50 450

Большинство россиян считают, что высшее образование не оказывает существенного влияния на материальное благополучие человека. Они уверены, что высокооплачиваемую работу можно получить и без диплома. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным социологов, за последние годы россияне только укрепились в своем убеждении по поводу необязательности образования для материального благополучия. Так, в 1991 году в этом были уверены 47% россиян, а в 2019-м — уже 70%.

Кроме того, за 11 лет в целом усилилось скептическое отношение россиян к образованию как к обязательному условию для успешной карьеры. Если в 2008 году подобные сомнения выражали 45% россиян, то в 2019 году так думают уже 68%. Особенно эти настроения характерны для молодого поколения. Так, 74% респондентов в возрасте от 18 до 25 говорят о завышении значимости высшего образования. О том, что отсутствие диплома не означает низкооплачиваемый труд также заявили 76% опрошенных.

В исследовании также говорится, что россияне стали считать образование менее доступным (53% в 2016 году и 63% в 2019 году). При этом увеличилась доля тех, кто придерживается мнения, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято (с 6% в 2010 году до 18% в 2019 году). Чаще всего об этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (25%).

В целом большинство россиян уверены, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей. Но за последние 11 лет сторонников такого подхода также стало заметно меньше (76% в 2008 г. и 58% в 2019 г.). Кроме того, большинство (65%) опрошенных не считают, что ради диплома о высшем образовании в наше время хороши любые средства.

Руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что россияне стали адекватнее оценивать значимость высшего образования для человека. "Еще несколько лет назад позицию большинства соотечественников по этому вопросу можно было охарактеризовать формулой "должно быть, и за ценой не постоим". Теперь же становится очевидно, что высшее образование — лишь один из инструментов достижения успеха", — пояснил он.

Айсель ГЕРЕЙХАНОВА