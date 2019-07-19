19.07.2019 09:00 498

Центробанк планируют ограничить в сроках владения коммерческими организациями пятью годами. Такие поправки к закону «О защите конкуренции» готовит Минэкономразвития, сообщили там «Известиям», уточнив, что окончательные формулировки пока не выработаны. Федеральный чиновник финансово-экономического блока рассказал, что один из вариантов регулирования — обязать Банк России частично возвращать затраченные им на санацию средства для компенсации выпадающих доходов. Излишняя поспешность в продаже крупных госбанков в частные руки чревата рисками для стабильности системы, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако ЦБ не должен «до бесконечности» владеть кредитными организациями, парируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Продать нельзя оставить

Минэкономразвития готовит поправки к закону «О защите конкуренции», которыми предлагается запретить регулятору владеть акциями финансовых организаций, полученными в результате санации, дольше пяти лет, рассказали «Известиям» в ведомстве. Впрочем, есть возможность увеличить этот срок, но только по решению президента или правительства.

— В последние годы доля государства на рынке банковских услуг значительно возросла, что ведет к ограничению конкуренции. Это, в свою очередь, может вести к повышению стоимости услуг, снижению их качества, инновационности и тому подобного, — пояснили в министерстве цель поправок.

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник из финансово-экономического блока, планируется обязать ЦБ частично вернуть средства, потраченные на санацию банков, перешедших под его контроль, в течение пяти лет. Это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора.

— Компенсировать затраты на оздоровление целиком, напрямую, с учетом подвижности рыночной конъюнктуры и специфичности каждой процедуры оздоровления, тяжело, — сказал собеседник. — Но невозможно до бесконечности ждать у моря погоды и бегать за подходящим покупателем, поэтому какие-то стимулы продавать свои банки у регулятора должны быть.

Источник «Известий», близкий к ЦБ, сообщил, что сейчас правительство рассматривает несколько вариантов, как поскорее отдать перешедшие под контроль регулятора банки в частные руки. Другой федеральный чиновник из контрольно-надзорных органов пояснил, что эта проблема действительно обсуждается в правительстве, однако там опасаются, что прямое требование продать организации создаст нервозность на финансовом рынке.

В пресс-службе ЦБ на просьбу прокомментировать поправки отметили, что позиция регулятора была изложена зампредом Василием Поздышевым в мае на съезде Ассоциации банков «Россия». Тогда он выступил с резкой критикой предложения законодательно ограничить сроки владения регулятором санируемых им банков. Это чревато тем, что ЦБ будет вынужден продавать «хорошие прибыльные активы за бесценок».

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать, чем обусловлены поправки, сказали, что «вопросы по законопроекту, его целях и последствиях принятия нужно адресовать разработчикам, в Минэкономразвития». В ФАС сообщили, что документ пока не поступал в службу на рассмотрение.

Денег всё равно не хватит

Ограничение ЦБ по срокам владения подконтрольными ему организациями не целесообразно. Во-первых, выход Банка России из владения должен быть экономически оправдан, а во-вторых, такой выход может сказаться на стабильности финансовой организации, так как многие инвесторы, доверяя государственному участию в капитале банка могут засомневаться в его устойчивости, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предсказать, как поведут себя клиенты таких банков в случае их перехода в собственность частных инвесторов достаточно сложно. В целом, депутат согласен с тем, что Банк России должен возвращать затраченные на санацию средства, в том числе посредством продажи санируемых банков. Однако делать это необходимо с учетом рыночной конъюнктуры.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин выступал за законодательное ограничение Центробанка по срокам владения акциями коммерческих организаций пятью-семью годами.

Продажа санируемых банков в любом случае не компенсирует средства, затраченные регулятором на санацию, уверен аналитик Fitch Александр Данилов. Непосредственно на докапитализацию трех крупных частных групп («Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) ЦБ израсходовал 770 млрд рублей. К этому надо прибавить величину отрицательного капитала «банка плохих долгов» под управлением ФКБС в размере 1,5 трн рублей, куда были сгружены токсичные активы трех организаций. В результате общие расходы на санацию превышают 2,2 трлн рублей. ЦБ может расчитывать вернуть лишь меньшую часть этих денег за счет продажи «Открытия» и работы по возврату активов в «банке плохих долгов», но вернуть все эти деньги невозможно в принципе, подытожил аналитик.

Так, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям» на ПМЭФ оценивал стоимость кредитной организации в треть ее капитала, который сейчас составляет 315 млрд рублей (после объединения с Бинбанком). А Промсвязьбанк продавать не планируется вовсе: он будет оборонной кредитной организацией.

Найти инвесторов для покупки банков, подконтрольных ЦБ, в ближайшие пять лет вряд ли возможно — при условии, чтобы это было экономически целесообразно, полагает профессор РАНХиГС и бывший зампред регулятора Александр Хандруев. По его мнению, нерезиденты постепенно уходят из российского финансового сектора и вряд ли в ближайшие годы процесс повернет вспять. Единственными претендентами на приобретение будут крупные банки, прежде всего государственные. Однако передача коммерческой организации от госструктуры к госкомпании вряд ли имеет смысл, резюмировал эксперт.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА