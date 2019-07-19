19.07.2019 09:20 381

Торгово-промышленная палата России предлагает ввести "семейные патенты" для субъектов семейного предпринимательства. Об этом "РГ" рассказала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

"Сегодня участники семейного бизнеса не мотивированы к официальному трудоустройству в своей компании в связи с крайне высокой зарегулированностью трудового законодательства и отсутствием доступной, понятной формы легализации отношений с государством", — объясняет она.

Согласно этому предложению, работать по патенту смогут исключительно члены семьи. К ним ТПП РФ предлагает относить не только супругов, их родителей, детей, но и братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов. Министерство экономического развития предлагает расширить этот список за счет приемных детей.

По словам Дыбовой, предприниматели и эксперты уверены, что "семейные патенты" позволят легализовать участников семейных предприятий, обеспечить им социальные гарантии, снизить нагрузку на каждого члена семьи по выплате обязательных платежей, урегулировать трудовые отношения внутри семейного предприятия, а также увеличить бюджеты регионов за счет налогов и страховых взносов.

Еще одним предложением ТПП РФ является введение прогрессивной шкалы налогообложения по упрощенной системе налогообложения с определением совокупного необлагаемого минимума для семейного предприятия, сказала Дыбова.

В среду Минэкономразвития опубликовало проект поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", закрепляющие понятие "семейное предприятие" (накануне такую инициативу ТПП РФ поддержал президент).

Субъект МСП предполагается признавать семейным предприятием, если члены одной семьи владеют более чем половиной компании ‎и один из членов семьи ее возглавляет, или же если к одной семье относятся не менее половины членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства, не менее половины работников индивидуального предпринимателя.

Однако пока неясно, какие возможности может давать этот статус. Минэкономразвития и Минфин на запрос об этом не ответили, Минтруд лишь сообщил, что законопроект только поступил в министерство и находится на рассмотрении.

Игорь ЗУБКОВ