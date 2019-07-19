19.07.2019 09:30 395

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей, призванные повысить прозрачность в налогово-бюджетной сфере, и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в резюме по итогам консультаций исполнительного совета МВФ с Россией в 2019 году. Кроме повышения открытости бюджета МВФ также рекомендовал раскрывать обязательства госорганов в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП).

Секретные статьи есть только в федеральном бюджете России, и основная часть закрытых расходов связана с обороной и безопасностью. Полностью или практически полностью засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс (раздел «Национальная оборона»), «Органы пограничной службы» и «Органы безопасности», к которым относятся ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Засекречена почти половина фундаментальных и прикладных исследований из-за военных разработок.

Гостайной также является небольшая доля трат на образование, здравоохранение, социальную политику и т.п. «Это связано со специфической деятельностью военных учреждений, например военных училищ и госпиталей», — пояснил РБК заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с «отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ».

Параметры «закрытого» бюджета

По открытости бюджета Россия заняла 15-е место среди 115 стран в последнем рейтинге неправительственной организации «Международное бюджетное партнерство» за 2017 год. В 2018 году секретная часть федерального бюджета составила 17,6% всех расходов, или почти 3 трлн руб. Доля закрытых расходов на безопасность и правоохранительную деятельность выросла до 38,3%, что стало рекордом за предыдущие двенадцать лет. При этом на 5,1% уменьшилась доля секретных расходов на госаппарат и на 2,4% по разделу «Национальная экономика».

Однако секретные расходы могут расти по ходу исполнения бюджета. В конце 2016 года они резко подскочили до постсоветского максимума в 21,7%, из-за того что правительство решило досрочно расплатиться с банками по кредитам ОПК на 800 млрд руб.

Почему открытость «непатриотична»

Доля закрытых расходов в российском бюджете остается «достаточно большой», считает заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. «Кроме засекреченных расходов по закону о гостайне есть категория для служебного пользования (ДСП), которой активно пользуются некоторые ведомства», — отмечает экономист. Уровень прозрачности определяет политическая ситуация и нынешние условия подталкивают к закрытости, считает Зацепин.

В 2012 году на посту премьера в предвыборной статье Владимир Путин обещал новые подходы к применению гостайны. «Чрезмерная закрытость уже привела к снижению конкуренции, взвинчиванию цен на продукцию военного назначения, получению сверхприбылей, идущих не на модернизацию производств, а в карманы отдельных коммерсантов и чиновников», — отмечал Путин, призывая отказываться от практики проведения закрытых торгов, если это не противоречит национальным интересам.

Однако эта цель не была отражена в майских указах 2012 года по совершенствованию госуправления, обратил внимание Зацепин. «А в этом политическом цикле предложения о повышении открытости бюджета будут отторгаться как непатриотичные. Все боятся санкций и закрываются», — считает экономист.

Также существует риск непрозрачности обязательств государства, связанных с преференциями определенным инвесторам по договорам ГЧП или со специальными инвестиционными контрактами (СПИК), отмечает Климанов, что противоречит идее равных и открытых условий для бизнеса.

Нужно ли России заморозить бюджетные расходы

Исполнительные директора МВФ сочли «целесообразным» нынешний курс налогово-бюджетной политики в России и посчитали, что в долгосрочной перспективе российской экономике потребуется дополнительная бюджетная консолидация (замораживание расходов), «чтобы обеспечить справедливое распределение между поколениями».

Еще большая бюджетная консолидация мало актуальна для России, не согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Эта теоретическая модель является мейнстримом: тратя больше, мы подвергаем риску будущие поколения. Но российская экономика очень сильно завязана на бюджет, и консолидация приведет к замедлению роста ВВП. Расходы бюджета, в том числе средств Фонда национального благосостояния, — единственное, что может разогнать российскую экономику», — считает Мурашов.

Сбалансированность бюджета при недостаточной доле инвестиций не гарантирует долгосрочную устойчивость, полагает Климанов. «Не всегда оправданно всеми силами гнаться за сбалансированностью бюджета и добиваться профицита. Лучше избегать избыточных усилий для роста доходов и неоптимальной структуры расходов», — отметил он.

«Перезапуск» российской экономики может быть реализован лишь с помощью импульса со стороны государства, которое должно пойти на более уверенные шаги в расходовании бюджетных средств, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В условиях жесткой бюджетной политики, которой, на наш взгляд, сейчас придерживается государство, реализация структурных реформ экономики постоянно отодвигается на неопределенную перспективу», — заключил он.

Что еще рекомендовал МВФ

Для ускорения экономики России необходимы масштабные структурные реформы, полагают в МВФ. Без них рост ВВП страны, по оценкам фонда, останется вблизи 1,8% в долгосрочной перспективе. Российским властям необходимо уделять приоритетное внимание сокращению доли государства в экономике и повышению конкуренции через облегчение выхода компаний на рынок и ухода с него.

Система бюджетных доходов России, по мнению МВФ, могла бы быть улучшена за счет расширения налоговой базы и дальнейших сдвигов в налогообложении, направленных на стимулирование предложения рабочей силы, уменьшение неформальной занятости и привлечение новых инвестиций. По данным Росстата на март 2019 года, в теневом секторе работали почти 14,3 млн россиян, или 20% от всех занятых в экономике.

Ольга АГЕЕВА