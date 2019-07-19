19.07.2019 09:40 416

Один из пенсионных лоббистов предложил радикально ограничить досрочные переходы граждан с целью защиты прав клиентов. В предложенном им меморандуме заключение договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) возможно только при личном визите в центральный офис такого НПФ. При этом большинство крупнейших фондов сконцентрированы в Москве, а значит, сменить НПФ смогут лишь жители столичного региона. Это не защищает, а ограничивает права клиентов частных фондов, считают эксперты.

Пенсионный лоббист Ассоциация НПФ (АНПФ) разослала по частным фондам и их акционерам проект «Меморандума об установлении дополнительных мер по защите интересов застрахованных лиц…» (с ним ознакомился "Ъ", а его составление подтвердил источник, близкий к АНПФ), рассказали несколько топ-менеджеров крупнейших НПФ и подтвердили в ВТБ. Отправку подтвердили в АНПФ. Решение о составлении такого документа было принято по итогам состоявшегося в начале месяца совещания акционеров и руководителей крупнейших частных фондов с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной (см. "Ъ" от 28 июня). «На совещании обсуждалась возможность договоренности между НПФ о неприменении агрессивных методов привлечения клиентов и недопущению нарушений их прав, связанных с потерей пенсионных средств»,— отмечала пресс-служба регулятора.

С этого года стали действовать новые правила перевода пенсионных накоплений, предполагающие возможность подачи заявления на смену гражданином фонда лишь через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), а также при личном визите в ПФР. Однако изменения принципов смены страховщика «уменьшают риски», связанные с недобросовестными практиками, в результате которых, в частности при реализации права досрочной смены фондов, граждане теряют инвестдоход, «но не сводят их к нулю», признавала госпожа Набиуллина (см. "Ъ" от 11 июля) и выражала надежду, что этичные нормы поведения, а также контроль за их имплементацией будут выработаны и введены на основе саморегулирования НПФ.

В разработанном документе предлагается значительно ограничить досрочные переходы, то есть ввести мораторий на заключение таких договоров через агентов, а также работниками региональных отделений НПФ. Таким образом, чтобы заключить досрочный договор, гражданин должен лично явиться в центральное отделение НПФ и подписать его «исключительно в письменной форме». Подписать договор со стороны НПФ должен будет лично гендиректор фонда. При этом у 21 из 33 работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) фондов центральные отделения находятся в Москве. По четыре НПФ находятся в Приволжском и Уральском федеральном округах, два — в Южном и по одному — в Дальневосточном и Центральном.

Фондам предлагается присоединиться к меморандуму. При этом он должен вступить в силу после подписания его пенсионными саморегулируемыми организациями — Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ) и АНПФ — и действовать до принятия закона об индивидуальном пенсионном капитале или принятия закона о переходах. «Документ не получали»,— заявили в НАПФ. Документ в НАФП отправлен, заявили в АНПФ.

«Ограничение переходов между НПФ нарушает права застрахованных лиц на свободу выбора страховщика. Таким образом, они лишаются возможности выбора фонда с максимально выгодными условиями»,— соглашаются в ВТБ, называя меры «неклиентоориентированными», «нецелесообразными» и способными «только навредить рынку». «Реализация меморандума означает полную остановку продаж ОПС»,— заключает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионной партнер» Сергей Околеснов. По его словам, учитывая концентрацию центральных офисов крупнейших НПФ в Москве, перевод пенсионных накоплений будет ограничен только столичным регионом. «Вряд ли кто-то даже из Санкт-Петербурга захочет поехать в Москву, чтобы заключить договор ОПС»,— отмечает эксперт. «Лучшей защитой граждан была бы полная отмена кабальной меры по потере гражданами инвестдохода»,— резюмирует управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

«В настоящее время идет обсуждение и согласование с участниками рынка»,— заявили в АНПФ. Глава АНПФ Сергей Беляков заявил "Ъ", что документ подвергся переработке, но не уточнил деталей изменений.

Илья УСОВ