Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

19.07.2019 09:50 539

Государство, возможно, будет субсидировать россиянам первый взнос по ипотеке из бюджетных средств. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть такую возможность до 1 сентября.

Предложение президента указано в перечне поручений по вопросам жилищного строительства, который опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно изучить целесообразность выдачи субсидий на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по жилищным кредитам. В тексте поручения оговорено, что такое субсидирование должно быть однократным. Правительство должно представить свои предложения до 1 сентября 2019 года.

«Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам», — говорится в тексте перечня поручений.

В том же документе Путин дал указание обеспечивать россиян с невысоким уровнем дохода жильем без его передачи в собственность граждан. Такая недвижимость должна оставаться в публичной собственности. До 10 октября 2019 года правительство должно разработать дополнительные механизмы для этого, говорится в документе.

К 2024 году темпы индивидуального жилищного строительства должны превысить 40 млн кв. м вводимой недвижимости в год. Правительство должно обеспечить земельные участки для этого и подготовить планы строительства инфраструктуры.

Кроме того, Путин поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений.



Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

