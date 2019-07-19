19.07.2019 10:20 488

На рынке офисной недвижимости готовится еще одна крупная сделка по аренде площадей. Новую штаб-квартиру для себя ищет Почта-банк, который сейчас занимает офис на Преображенской площади. Среди возможных вариантов — принадлежащий О1 Properties бизнес-центр «Кругозор» на юго-западе Москвы. В этом округе долгое время ставки аренды были завышены из-за присутствия «Газпрома», но после переезда госкомпании в Санкт-Петербург снизились до рыночных. В самом банке не подтверждают переезд

Почта-банк намерен переехать из офиса на Преображенской площади, сообщили три источника "Ъ" на рынке недвижимости. Среди вариантов банкрассматривал бизнес-центр «Кругозор» на улице Обручева на юго-западе Москвы, знают два собеседника "Ъ". По их словам, банк договаривается об аренде 9 тыс. кв. м. По словам еще одного собеседника "Ъ", банк рассматривает альтернативный вариант размещения около 600 своих сотрудников в коворкинге «Ключ».

В Почта-банке после выхода материала заявили, что не планируют переезд.

В О1 Properties (ранее принадлежал Борису Минцу), владеющем «Кругозором», отказались от комментариев.

Если сделка состоится, то она может войти в список крупнейших по итогам 2019 года. По данным Colliers International, в первой половине текущего года на офисном рынке было всего три крупные сделки по аренде: группа «Тинькофф» договорилась об аренде 68 тыс. кв. м в бизнес-центре «Аквамарин» на севере Москвы, девелоперская группа ПИК сняла 11 тыс. кв. м в офисном центре «Рассвет» в Столярном проезде, а Росбанк займет 15,4 тыс. кв. м в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».

В Москве сейчас оживление на офисном рынке. По данным Cushman & Wakefield, по итогам первого полугодия 2019 года незанятыми остаются 2 млн кв. м офисов из 17 млн кв. м. Доля же свободных площадей в ключевых деловых районах города сейчас рекордно низкая — 7,4%, сообщал ранее JLL. Руководитель отдела исследований JLL Олеся Дзюба добавляет, что банки и финансовые компании лидируют в спросе на столичные офисы: в первом полугодии 2019 года на них пришлось 34% от общего объема арендных сделок. Банки активно снимают большие офисные площади, в том числе из-за роста IT-департаментов, а также объединения нескольких офисов, поясняет консультант.

Юго-запад также был одним из районов деловой активности: «Газпром» занимал бизнес-центр на улице Наметкина, но затем компания перевезла большинство сотрудников в «Лахта центр» в Санкт-Петербурге. Переезд в значительной степени увеличил вакансию площадей в районе, что способствовало значительному снижению ставок в располагающихся там зданиях, которые к тому же долгие годы арендовались структурами газовой монополии по достаточно высоким ставкам, отмечает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков. По этой причине собственники бизнес-центров в округе вынуждены были снизить арендные ставки до рыночных, и вакансия постепенно заполнилась. Сейчас она на юго-западе находится в рыночных значениях 10–11%, сообщили в Knight Frank.

На Юго-Западе с начала этого года уже было арендовано 69 тыс. кв. м — это немногим меньше, чем в 2017–2018 годах, когда в округе было занято 76 тыс. и 89 тыс. кв. м соответственно, говорит Олеся Дзюба. Она объясняет выбор Почта-банка в пользу этой локации наличием качественных площадей: на конец 2018 года здесь было вакантно 16,7% — это максимальный показатель среди всех зон офисного рынка столицы. С учетом деловой активности, наблюдаемой в начале года, доля незанятых офисов на юго-западе за Третьим транспортным кольцом снизилась до 14,8%, оценивают в JLL.

Елизавета МАКАРОВА