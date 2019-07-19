19.07.2019 10:30 602

Группа депутатов Госдумы внесла в парламент проект закона о повышении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн руб. Столь резко повысить размер страховки по вкладам предлагается только при наличии у вкладчика особых обстоятельств, к которым относится поступление денег на счет в результате:

получения наследства;

продажи квартиры или жилого дома, а также земельного участка, на котором стоит такой дом, садовый домик или иные строения;

возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу;

получения социальных выплат и пособий;

исполнения решения суда;

получение грантов в форме субсидий.

В законопроекте отмечается, что выплата страхового возмещения производится Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в течение месяца с момента представления документов, подтверждающих наличие особых обстоятельств.

Законопроектом также предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Сейчас предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн руб. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет как раз 10 млн руб., выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

В июне 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала предложение о повышении максимальной суммы страховых выплат по вкладам до 10 млн руб. Она отметила в связи с этим, что речь может идти о случаях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, например, получил наследство или продал жилье.

В мае 2019 года глава АСВ Юрий Исаев заявил о завершении разработки совместно с ЦБ проекта закона о повышении предельной суммы страховых выплат до 10 млн руб. Он также сказал, что такие выплаты предлагается производить только «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств».