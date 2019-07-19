Рубль не может выбрать между дорожающей нефтью и подрастающим долларом

19.07.2019 11:00 475

Рубль показывает минимальные изменения утром пятницы, пытаясь выбрать между дорожающей нефтью и подрастающим долларом или же дождаться более-менее сильных реальных денежных потоков, которые в последние дни связаны с дивидендами и налогами, нося разнонаправленный характер.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,82, российская валюта теряет 1 копейку от уровней закрытия четверга.

В паре с евро рубль к 10.15 МСК был у отметки 70,77, набирая 3 копейки с начала дня.

На форексе доллар США пытается расти после вчерашней распродажи, накрывшей его из-за "голубиных" комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

Нефть марки Brent оценивается в $62,77, дорожая на 1,4% после того, как США сообщили, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

В российский период уплаты дивидендов экспортные корпорации продают валюту для рублевых расчетов с акционерами, часть из которых, из иностранной юрисдикции, затем конвертирует полученные рубли в валюту, при этом баланс постепенно смещается в сторону покупателей валюты, и во второй половине лета дивидендный сезон выступает для курса рубля негативным фактором.

Пик июльского налогового периода приходится на ближайший четверг, а 29 июля фискальный период завершится уплатой налога на прибыль, который в текущем месяце может быть существенно выше июньских оценок из-за фактора квартальных выплат.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ