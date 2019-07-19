19.07.2019 13:00 486

Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный — для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей. Такие же размеры действуют в 2019 году.

Изначально объем бюджетных средств, заложенных на социальные выплаты безработным, на 2020-2022 годы составляет 54,32 миллиарда рублей в 2020 году, 54,31 миллиарда в 2021 году, 54,31 миллиарда в 2022 году.

Вместе с тем в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано с реализацией федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография"", говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Прогнозируется, что среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году — 150,3 тысячи, в 2022 году — 150,3 тысячи человек. При этом среднемесячная численность безработных граждан предпенсионного возраста за январь-июнь 2019 года составляла 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года она достигла 122,6 тысячи человек.

Елена БЕРЕЗИНА

