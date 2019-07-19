19.07.2019 17:00 453

Развитие ипотечного рынка в России идет по рисковой модели, которая в случае кризиса, аналогичного произошедшему в США, потребует от 0,9 трлн до 1,5 трлн рублей из бюджета для покрытия дефолтов. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА «Как избежать ипотечного кризиса в России».

По словам авторов исследования, основным инструментом для решения задач по улучшению жилищных условий в стране является программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ», в основе которой лежит механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускаемых американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac. В документе эта модель названа одной из главных причин финансового кризиса в США, а затем и в мире в целом в 2007–2009 годах. «Выпуск облигаций по агентской модели фактически означает прямой переход ответственности по бумагам на плечи государства», — сказано в исследовании.

Чтобы избежать рисков, эксперты АКРА предложили собственный проект развития российского ипотечного рынка. Они полагают, что многотраншевая секьюритизация позволит достичь целевого кредитного качества эмиссий ИЦБ и обеспечить финансирование требуемого объема выдачи ипотечных кредитов в рамках федеральных проектов. «Результатом усилий по развитию рынка классических многотраншевых ИЦБ может стать повышение доступности ипотечных кредитов для населения без дополнительной нагрузки на бюджет. Многотраншевая секьюритизация повысит доступность ипотечных кредитов для более широкой палитры заемщиков, в том числе за счет снижения ставки кредитования, которое станет возможным благодаря детальному анализу риск-профиля задолженности», — отмечается в документе.

В свою очередь, заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что рассуждения аналитиков не имеют под собой оснований, передает «РИА Новости». «Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований», — сказал замглавы ведомства. По его словам, в отличие от американского рынка в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом, а их секьюритизация запрещена законодательно.

«Что еще более важно — в отличие от США в России нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту, просто отказавшись от «ключей». В США комбинация именно этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке в момент снижения цен на недвижимость», — подчеркнул Моисеев (цитата по ТАСС).

Клара МИНАК, Forbes Staff

