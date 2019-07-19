19.07.2019 16:00 422

Крупнейшая угледобывающая компания в России СУЭК Андрея Мельниченко в апреле приобрела лизинговую компанию «Нитрохимпром» с парком в 16 тыс. инновационных вагонов повышенной грузоподъемностью 77 т у группы ИСТ Александра Несиса за $425 млн. Сумму сделки СУЭК раскрыла в финансовом отчете за первое полугодие.

Как писал РБК, заемные средства, на которые «Нитрохимпром» приобретал вагоны, составили 35 млрд руб. (данных за 2018 год пока нет). Еще 3,6 млрд руб. приходится на краткосрочные обязательства компании.

В 2018 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планировала выкупить Первую тяжеловесную компанию (в которую входил также «Нитрохимпром») за 70 млрд руб. у группы ИСТ, чтобы создать собственного железнодорожного оператора. Тогда аудиторы EY оценили лизинговую компанию в 33,5 млрд руб. (около $530 млн), но ГТЛК собиралась приобрести ее с дисконтом — за 25,4 млрд руб. ($400 млн) , писал «Коммерсантъ».

До покупки «Нитрохимпрома» у СУЭК в управлении находилось 42,2 тыс. вагонов, из них инновационных — 15,66 тыс. Но в собственности компании было лишь около 10 тыс. вагонов [разных типов], то есть примерно 32,5 тыс. он арендует, а еще более 10 тыс. привлекает у других операторов, поэтому покупка «Нитрохимпрома» позволила СУЭК полностью закрыть свои потребности в подвижном составе и удвоить парк инновационных вагонов.