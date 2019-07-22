22.07.2019 08:10 462

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля. Информация об этом содержится в письме, которое платежная система разослала своим партнерам (с ним ознакомился РБК), а также на официальном сайте Western Union.

Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме. Они вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях». Нынешние ограничения для трансграничных переводов составляют $5 тыс. для одной операции.

РБК направил запрос в Western Union и ЦБ.

Чем вызваны опасения ЦБ

В январских рекомендациях (.pdf) ЦБ России обращал внимание на несколько нестандартных признаков трансграничных переводов: они осуществляются одними и теми же физлицами неоднократно в течение дня с минимальными интервалами; их суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством; деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов; переводы происходят через внутренние структурные подразделения кредитных организаций в крупных торговых местах, и там зачастую нет контрольно-кассовой техники.

Такие переводы могут быть оплатой по договору о поставке товаров в Россию, считает ЦБ, то есть переводящие средства физлица ведут предпринимательскую деятельность, но избегают учета, чтобы не попасть под валютный контроль. В отдельных кредитных организациях «противолегализационный» контроль недостаточен, пришел к выводу ЦБ и рекомендовал им скорректировать процедуры.

ЦБ около месяца назад приглашал на встречу представителей систем денежных переводов, отмечает источник РБК на платежном рынке. Однако он затруднился назвать повестку обсуждения.

По данным на 30 сентября 2018 года, Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира, говорится на сайте компании. Ограничения, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тыс. руб. в месяц, остаются без изменений, отмечается в документе.

«У Western Union сеть направлений денежных переводов шире, чем у других систем, поэтому предприниматели могли использовать ее для оплаты серого импорта. Такая проблема существует, и ЦБ, вероятно, отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции», — заявила РБК председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Компания вводит ограничения в очень короткие сроки, и это свидетельствует о том, что Western Union исполняет рекомендации регулятора, указывает Обаева.

«Если говорить о переводах трудовых мигрантов, то, конечно, отправляемые суммы ниже данного лимита. Однако система работает в основном вне стран ближнего зарубежья, и на этих направлениях вводимое ограничение может быть существенным», — говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В «Золотой короне» — другой крупнейшей системе международных переводов — лимиты в последнее время не менялись, уточнил представитель компании. Он пояснил, что лимиты в этой платежной системе отличаются в зависимости от страны отправки и страны выдачи и устанавливаются в рамках риск-ориентированного подхода. Так, лимит 600 тыс. руб. в месяц на человека действует по всем переводам из торговых сетей, кроме переводов в Казахстан, Китай, Киргизию и Вьетнам. На переводы в эти страны платежная система также недавно установила еще более низкие тарифы.

В системах денежных переводов Contact и «Юнистрим» на момент публикации материала не ответили на запросы РБК.

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Евгения ЧЕРНЫШОВА