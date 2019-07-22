22.07.2019 09:00 546

Для решения жилищных вопросов граждан необходимо не только снижать процентную ставку по ипотеке, но и активнее развивать рынок арендного жилья, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В некоторых странах на него приходится до половины случаев предоставления жилья.

Глава правительства в ходе рабочей встречи с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Александром Плутником обсудил способы решения жилищной проблемы страны. Работа здесь предстоит большая: президентом поставлена задача создать условия, чтобы к 2024 году каждый год 5 миллионов семей могли улучшать свои условия проживания. Сейчас на это способны 3,5 миллиона семей.

В качестве основного инструмента определена ипотека. За пять месяцев 2019 года прирост ипотечного портфеля составил около 20 процентов, общий объем достиг 7,5 триллиона рублей. Но для выполнения задачи необходимо его нарастить в три раза, подчеркнул Плутник. Речь идет о 2,3 миллиона ипотечных кредитов в год. В прошлом году, например, показатель составил 1,5 миллиона.

"Для этого нам представляется необходимым создать специальные инструменты, которые будут снимать часть риска с банковской системы", — заявил глава института развития. Таким инструментом призваны стать ипотечные ценные бумаги с поручительством "ДОМ.РФ". Банк России уже принял решения о снижении так называемого риск-веса по этим бумагам, что позволяет банкам экономить капитал, превращая ипотечные кредиты на своем балансе в ипотечные ценные бумаги. Это, считает Александр Плутник, позволит снизить ставку по ипотеке.

- На ваш взгляд, по расчетам, насколько можно было бы снизить ипотечную ставку против текущей ставки, которая есть сейчас на рынке? — поинтересовался премьер.

- По нашему мнению, к 2024 году от реализации данной меры снижение ипотечной ставки будет от 0,5 до 1%. Исключительно за счет этой меры, — ответил Плутник.

Ипотека может работать не только для покупки квартир. Губернаторы, рассказал Медведев, часто обращаются с просьбой распространить этот инструмент на индивидуальное жилищное строительство.

Одним из механизмов решения жилищного вопроса может стать арендное жилье

"ДОМ.РФ" готовит такую программу, доложил глава института развития. Сейчас кредиты под ИЖС гражданам обходятся значительно дороже. Решением проблемы может стать определенная стандартизация объекта строительства. По словам главы компании, для снижения ставки предлагается внедрить ряд типовых подходов как к формированию земельного участка под строительство такого дома, так и непосредственно к дому. "Сразу, как только тема эта стала активно губернаторами подниматься, мы в банке "ДОМ.РФ" такой продукт запустили. Правда, должен доложить, что ставка все-таки на 1 процент выше, чем по квартирам", — заметил Александр Плутник.

- Я считаю, что и компании "ДОМ.РФ", и вообще институтам, которые занимаются предоставлением ипотечных кредитов, — банкам — прежде всего нужно обратить внимание на этот сегмент, — высказал председатель правительства свое мнение. — Потому что это тоже очень важный способ решения жилищной проблемы.

Другим механизмом решения жилищного вопроса могло бы стать арендное жилье. Сейчас в стране в аренду сдается около 7 процентов жилого фонда. "Но это так называемая частная аренда, не институциональная, где арендаторы и арендодатели не имеют специальной защиты в силу отдельных норм законодательства", — заметил руководитель "ДОМ.РФ".

Три года назад компания начала инвестировать именно в институциональное арендное жилье, рассказал он. Она приобретает целиком или дом, или отдельные подъезды и сдает квартиры гражданам. Такой проект действует в столице, есть проект корпоративной аренды в Тобольске с компанией "Сибур". "Очень востребованный продукт", — заверил Александр Плутник, пообещав представить предложения по специальным мерам повышения инвестиционной привлекательности, прежде всего для частных инвесторов.

- Безусловно, это нужно делать, — согласился Дмитрий Медведев, — тем более что во многих странах — странах, как принято говорить, с развитой экономикой — решение жилищной проблемы через договор аренды жилья составляет очень значимый процент. До 50 процентов вообще всех случаев предоставления жилья.

Владимир КУЗЬМИН