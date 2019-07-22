22.07.2019 09:20 515

Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Министр подчеркнул, что подобные меры входят в зону ответственности ЦБ, и напомнил, что с 1 октября ЦБ вводит специальный показатель для соотношения платежа к доходу заемщика.

По мнению Орешкина, необходимо уже сейчас думать о том, что делать, когда банки перестанут выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам. Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем.

«Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал министр.

Он напомнил, что, согласно данным ЦБ на четвертый квартал 2018 года, платеж по кредитам у трети заемщиков превышал 60% от их ежемесячного дохода. При этом за год объем долгов вырос на 1,8 трлн руб., отметил министр. «То есть это на каждого человека, который в этой системе находится, [приходится] несколько десятков тысяч рублей», — сообщил он.

«Когда группа людей, которые не могут перекредитоваться, имея уже высокую долговую нагрузку, начнет получать отказы, она перестанет платить по своим кредитам», — заявил Орешкин. Когда это произойдет, банки заметят рост просроченных платежей и «начнут рубить» выдачу новых займов, что в свою очередь приведет к росту просрочки, пояснил министр.

Орешкин добавил, что рост задолженности на 1,8 трлн руб. говорит о том, что в конечном потребительском спросе эта сумма появилась дополнительно. «Если сохранятся высокие темпы, эти 1,8 могут превратиться в какой-то момент в 2,5, и резкая остановка будет означать, что у нас за короткий период времени из конечного спроса пропадет два с лишним триллиона рублей», — утверждает министр.

«Мы из плюс двух с половиной можем перейти в минус один, а это 3% ВВП, удар по конечному спросу за короткий период времени», — добавил Орешкин и отметил, что ЦБ вряд ли удастся компенсировать такой резкий провал с помощью денежно-кредитной политики.

Главная задача этой политики — обеспечивать совокупный спрос в экономике на уровне, который соответствует потенциальному росту ВВП, то есть росту, не приводящему к инфляции. При резком падении экономика окажется в рецессии. «Наше моделирование показывает, что, если ничего не делать, регулирование не менять, этот момент настанет в 2021 году», — сказал Орешкин.

Министр подчеркнул, что в МЭР не ругаются и не конфликтуют с ЦБ, а ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов. Такой подход помогает привлечь к обсуждению экспертов и подсветить проблематику, на которую могли не обратить внимание ни в Центробанке, ни в Минэке, считает министр.

Константин НАГАЕВ