22.07.2019 09:50 508

Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства. Сейчас идентификация возможна только по документу, удостоверяющему личность, то есть при личном присутствии с паспортом. Изменения должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств, но Росфинмониторинг настаивает на предварительной оценке рисков.

Профучастники разработали пакет предложений о совершенствовании регулирования деятельности инвестсоветников. Они были сформулированы согласно договоренностям, достигнутым в ходе встречи с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной 9 июля. Соответствующее письмо от имени Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) было направлено в ЦБ 19 июля, "Ъ" ознакомился с его содержанием.

Один из важных пунктов документа — предложения, касающиеся порядка осуществления идентификации в целях ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма). Авторы письма обратили внимание на то, что право проводить эту процедуру удаленно — на основании сведений, содержащихся в государственных информационных системах ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) — отсутствует у инвестиционных советников, хотя они отнесены к категории профучастников, большая часть которых имеет такую возможность. «Разница в подходе особенно очевидна в случае совмещения одной компанией деятельности брокера и инвестиционного советника. Брокерский договор может заключаться с клиентом дистанционно с проведением его удаленной идентификации, однако предложение дополнительной услуги в виде инвестиционного консультирования требует повторной идентификации на основании документа, удостоверяющего личность»,— указывается в письме.

По словам вице-президента Тинькофф-банка Александра Емешева, сейчас большая часть клиентов на инвестиционное обслуживание приходит из банка, то есть они уже были идентифицированы. Однако к новым клиентам инвестсоветники обязаны выезжать, несмотря на то что у брокера они могут быть уже идентифицированы с помощью ЕСИА и СМЭВ. По мнению НАУФОР, в целях развития нового института необходимо разрешить инвестсоветникам проведение удаленной идентификации клиента. Прежде всего тем компаниям, которые совмещают эту деятельность с иными на рынке ценных бумаг. В едином реестре инвестсоветников ЦБ (по данным от 12 июля) находится 48 участников рынка, из них 3 — независимые (в виде ИП). Большую часть списка составляют советники, совмещающие деятельность с другой профдеятельностью (брокеры, управляющие компании).

При этом в письме не упомянуты независимые инвестсоветники, для которых это единственный вид деятельности на рынке ценных бумаг. «Отсутствие возможности удаленной идентификации пока не сильно влияет на наш бизнес из-за небольшого количества клиентов. Но в будущем она необходима для развития онлайн-сервисов личного кабинета клиента, робоэдвайзинга и так далее»,— говорит независимый инвестсоветник Виталий Шевелев (входит в реестр ЦБ). При этом он не поддерживает идею «очередного разделения независимых инвестсоветников и советников, совмещающих деятельность».

Допуск к такой опции инвестсоветников любой категории требует внесения поправок в антиотмывочный закон. Однако, по словам замдиректора, статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного, реализация этой задачи будет зависеть от оценки рисков сектора, которую делает ЦБ. «Сейчас риск повышенный. Если переоценка покажет его снижение, мы не возражаем против упрощенной идентификации»,— отметил он.

Ранее представители профессионального сообщества просили вовсе освободить инвестсоветников от проведения обязательной идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ (см. "Ъ" от 18 декабря 2018 года). Однако тогда Росфинмониторинг выступил против, отметив, что контроль соблюдения ПОД/ФТ в посреднических секторах следует, напротив, усилить, поскольку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF) уделяет этому особое внимание.

Мария САРЫЧЕВА