22.07.2019 10:10 514

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о поэтапном повышении рейтинговых требований к банкам, выдающим госгарантии для нужд госзакупок. Если раньше предполагалось, что они вырастут сразу на три ступени с 1 января 2020 года, то теперь требования будут повышаться на одну ступень в год, чтобы не сокращать число работающих с госзаказом кредитных организаций и поддержать конкуренцию между ними, поясняют в Минфине.

Как стало известно "Ъ", 18 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №919 о поэтапном повышении рейтинговых требований к банкам, уполномоченным выдавать гарантии участникам госзакупок. Сами эти требования были утверждены постановлением правительства №440 от 12 апреля 2018 года, но, как пояснили "Ъ" в Минфине, с 1 января 2020 года этот документ требовал от банков при выдаче гарантий кредитного рейтинга не ниже уровня BB-(RU) АКРА или кредитного рейтинга не ниже уровня ruBB- «Эксперт РА», то есть повышал рейтинговые требования сразу на три ступени.

«Не все банки на сегодняшний день смогут соответствовать этим требованиям, поскольку сейчас обязательным требованием является наличие рейтинга не ниже B-(RU) и (или) уровня ruB-»,— отметили в Минфине. «Поэтому постановлением предусмотрено поэтапное повышение кредитного рейтинга по одной ступени в год, что позволит избежать резкого сокращения числа потенциальных банков-гарантов» для нужд госзакупок и «поможет сохранить конкуренцию на рынке банковских гарантий». Сейчас в перечне Минфина 207 таких кредитных организаций.

Внесенные в постановление правительства №440 изменения распространяют на период с 1 января по 31 декабря 2020 года требование наличия у таких банков кредитного рейтинга не ниже уровня В(RU) рейтингового агентства АКРА или ruB рейтингового агентства «Эксперт РА». На 2021 год таким банкам потребуются уже рейтинги не ниже B+(RU) от АКРА или ruB+ от «Эксперт РА». Капитальные требования к кредитным организациям при этом не изменились: для выдачи гарантий им по-прежнему требуется от 300 млн руб. собственных средств.

Олег САПОЖКОВ