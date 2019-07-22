Рубль приклеился к отметке 63 рубля за доллар в ожидании решений центробанков

22.07.2019 11:00 593

Рубль показывает незначительные изменения утром понедельника, вновь облюбовав отметку 63,00 за доллар, где нашли равновесие потоки на продажу валюты от экспортеров и на покупку — от нерезидентов, конвертирующих получаемые рублевые дивиденды.

Формально на стороне рубля дорожающая на фоне обострения ситуации в Персидском заливе нефть, но этот же фактор усиливает спрос на безопасные активы, что играет против российйской валюты.

В фокусе внимания ближайших полутора недель — заседания мировых центробанков, в том числе и российского в ближайшую пятницу, из-за чего рыночная активность и ликвидность могут быть ниже обычных значений.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,00, российская валюта набирает 6 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,67, набирая 1 копейку с начала дня.

"Отечественный рынок вряд ли проигнорирует дорожающую нефть, а также тот факт, что на этой неделе рубль будет получать поддержку налогового периода. Поэтому нельзя исключать стабильность или укрепление отечественной валюты", — сказал Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

Нефть марки Brent оценивается в $63,37, дорожая на 1,4% из-за опасений, что захват Ираном британского танкера на прошлой неделе может привести к перебоям в поставках на Ближнем Востоке, а также после сообщения Ливии о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения. Свою роль играет и очередное снижение числа буровых установок в США.

На форексе доллар США показывает минимальные изменения в паре с евро, но показывает преимущественно небольшой рост к ЕМ-валютам из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

Пик июльского налогового периода приходится на ближайший четверг, а 29 июля фискальный период завершится уплатой налога на прибыль, который в текущем месяце может быть существенно выше июньских оценок из-за фактора квартальных выплат.

ЕЦБ проведет заседание 25 июля, 26 июля состоится совет директоров Банка России, 31 июля станут известны итоги совещания ФРС США. От российского и американского регуляторов участники рынка ждут снижения ставок, в обоих случаях — на 25 базисных пунктов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ