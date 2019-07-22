22.07.2019 13:00 536

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности двух бывших руководителей АО «Арксбанк» и взыскании с них более 37,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

В качестве ответчиков выступают бывший председатель правления банка Дина Пахомова и экс-член правления банка Александр Герасименко.

В ходе проверки обстоятельств банкротства Арксбанка установлено, что с 1 июля 2014 года по дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций (19 июля 2016 года) неправомерными действиями/бездействием контролирующих лиц банку причинен ущерб в результате привлечения от вкладчиков денежных средств без отражения в бухгалтерском учете. Также в сообщении АСВ говорится о незаконных действиях ответчиков в части замещения векселей кредитных организаций задолженностью компаний, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.

Кроме того, руководителями банка не предпринимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации. По мнению АСВ, указанные действия и бездействие контролирующих банк лиц являются причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Данные обстоятельства в соответствии с нормами вышеуказанных законов являются, как считает агентство, основанием для привлечения контролирующих Арксбанк лиц к субсидиарной ответственности.

Столичный арбитраж 21 сентября 2016 года признал АО «Арксбанк» несостоятельным (банкротом).