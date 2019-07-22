22.07.2019 17:00 543

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) скрывается за границей и будет объявлен в розыск. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе тюменского управления Следственного комитета.

«Он за пределами Российской Федерации находится, по нашим данным. Он будет объявлен в международный розыск», — сказала собеседница агентства.

Экс-главу Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб. Обвинение ему намерены предъявить по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ранее СК сообщал, что пытается установить местонахождение подозреваемого. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. С момента основания завода в 2004 году до ноября 2018-го эту должность занимал Геннадий Лисовиченко.

Ранее РБК также сообщал, что в отношении бывшего основного владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Лисовиченко проходит по тому же делу, что и Мазуров.

В мае 2019 года Антипинский НПЗ обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Практически одновременно с просьбой возбудить уголовное дело против бывших топ-менеджеров Антипинского НПЗ в правоохранительные органы обратился нынешний основной акционер предприятия — Сбербанк. По данным банка, Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами на нерыночных условиях, а денежные средства выводили за рубеж.

Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево, сейчас его поместили в СИЗО. Во время слушания в суде по мере пресечения бывший владелец НПЗ заявил, что руководство Сбербанка оказывает давление на следствие, а также рассказал, что он сам подвергался давлению со стороны кредитора по поводу контроля над НПЗ. Получить контроль над крупнейшим независимым НПЗ в России банку удалось по искусственно созданным основаниям, утверждает Мазуров.

Он заявил, что 80% акций Антипинского НПЗ перешли Сбербанку в счет долга, который на тот момент составлял в общей сложности $2,9 млрд. «Банк забрал завод с оценкой выше на несколько миллионов долларов, чем оценка всех кредитов предприятия. С их же слов (представителей Сбербанка. — РБК) [эти акции] устраивают их как отступной актив [в счет долга]», — подчеркнул Мазуров, добавив, что банк его уведомил об изъятии актива и о том, что этот актив кредитора устраивает.

Наталья ДЕМЧЕНКО