23.07.2019 08:00 272

Ирина Ланис, финансовый аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":

- Несмотря на оживление вокруг парламентских выборов на Украине , отечественная валюта и инвесторы решили остаться по отношению к этому событию с "покер фэйс" (без эмоций).

В данной позиции есть определенная логика. Игнорирование таких ключевых событий вполне оправдано, особенно если соседи не играют более ключевой роли в экономике нашей страны.

Так что начало недели выдалось более чем спокойным. В понедельник весь день рубль торговался в абсолютно горизонтальном диапазоне, консолидируясь у котировки в 63 рубля за американский доллар.

Подобное затишье для отечественной валюты может затянуться вплоть до четверга. Поскольку на текущий момент наблюдается своеобразный штиль на фундаментальном фоне, который мог бы спровоцировать волатильность и сильные движения рубля по отношению к американскому доллару и евро.

Чуть более интересную ситуацию мы можем увидеть, взглянув на пару отечественной валюты и европейской. Несмотря на полное отсутствие внешних факторов и затишье валютного рынка, в котором даже крупные капиталы затаились в ожидании конца недели, евро к рублю начинает немного отыгрывать свои позиции, нацелившись к росту до 70,85-70,90 рубля за евро к концу вторника. Однако ожидать какого-то сильного роста не стоит, поскольку евро все еще находится под давлением общего фундаментального фона.

Наибольший интерес представляет все же конец недели, который порадует нас двумя событиями. Первое из них состоится в четверг и расскажет о динамике международных резервов ЦБ РФ в американской валюте с учетом наращивания долларовых резервов на протяжении всего этого года. Вполне оправдано ожидание по увеличению объема в текущих данных, что может принести нам определенное оживление и рост американской валюты по отношению к российскому рублю, так как инвесторов может подстегнуть активный спрос на американскую валюту со стороны России.

Еще одним фактором, на котором сконцентрировано все внимание текущей недели, — решение по процентной ставке ЦБ РФ. Несмотря на то, что поводу результатов июльского решения конценсус-прогноз остается на ожидании сохранения текущих цифр, все еще есть небольшой шанс на снижение показателя на 25 базисных пунктов.

Такое решение может стать главным драйвером падения отечественной валюты по отношению к американскому доллару и краткосрочно притормозить продолжительное снижение европейской валюты.

Георгий ПАНИН