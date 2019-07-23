23.07.2019 08:20 252

Такую точку зрения в интервью "РИА Новости" высказал заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

В то же время, зампред банка отметил, что введение "ипотечных каникул" не означает, что можно не обдуманно брать кредиты, а затем просить об отсрочке.

Ганеев напомнил, что "ипотечные каникулы" предоставляются только один раз. Банк предоставляет льготный период сроком на полгода, в рамках которого оказавшиеся в трудной жизненной ситуации люди смогут приостановить выплаты либо уменьшить их размер.

"При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитную историю и другие",- отметил Ганеев. Сложности при получении ипотеки возникают у тех, кто не имеет официального трудоустройства и накоплений для первоначального взноса, а также уже имеет кредиты.

Ольга ИГНАТОВА